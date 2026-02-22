Pred Trumpovo rezidenco policija ubila moškega z bencinom

Ameriška tajna služba je sporočila, da so njeni agenti danes ustrelili in ubili oboroženega moškega, ki je nezakonito vstopil na posestvo predsednika Donalda Trumpa v Mar-a-Lagu na Floridi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trump med incidentom ni bil na posestvu.

Agenti ameriške tajne službe so danes zjutraj ustrelili in ubili oboroženega moškega, potem ko je nezakonito vstopil na varovano območje v Mar-a-Lagu, je na družbenem omrežju X sporočil tiskovni predstavnik ameriške tajne službe Anthony Guglielmi.

Oborožen s šibrovko in bencinom je skušal vstopiti na posestvo.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Posebni agent FBI Brett Skiles je po dogodku pozval javnost, naj pregleda nadzorne kamere in policiji posreduje vse možne dokaze v zvezi z incidentom.

"Če živite na območju streljanja, preverite posnetke zunanjih kamer za sinočnjo noč ali zgodnje jutro," je dejal Skiles. "Če opazite kaj sumljivega ali nenavadnega, se obrnite na nas ... pokličite FBI ali se obrnite na šerifov urad v West Palm Beachu."

Preiskava je v teku, Skiles pa je medijem še povedal, da je ekipa za zbiranje dokazov še vedno na kraju dogodka in bo tam, "dokler bo to treba".

Motiv ni znan, identitete napadalca niso razkrili

Osumljenca, moškega v zgodnjih dvajsetih letih, so opazili pri severnih vratih posestva Mar-a-Lago, v rokah je imel nekaj, kar je bilo videti kot puška in posoda za gorivo, je tajna služba po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisala v izjavi za javnost. Agenti so se z moškim soočili in streljali. V incidentu ni bil poškodovan noben agent. Motivi osumljenca niso jasni, prav tako niso razkrili njegove identitete.

Trump je bil med predsedniško kampanjo leta 2024 tarča dveh poskusov atentata. Na shodu v Pensilvaniji je julija 2024 20-letni Thomas Matthew Crooks proti njemu izstrelil več strelov, eden je zadel Trumpovo desno uho. Napadalca so ubili pripadniki tajne službe, ki poleg predsednikov varujejo tudi nekdanje predsednike in predsedniške kandidate.

Septembra 2024, dva meseca pred volitvami, je 59-letni Ryan Routh načrtoval atentat na Trumpa na igrišču za golf na Floridi. Routha je porota po kratkem sodnem procesu lani spoznala za krivega, da je skušal ustreliti Trumpa iz grmovja na njegovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi. V začetku tega meseca je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen.