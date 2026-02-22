Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Nedelja,
22. 2. 2026,
14.58

59 minut

Kdo je ženska, ki je Ukrajincem podtaknila bombo? #video

Na. R.

Po bombnem napadu v Lvovu se je oglasil ukrajinski minister za notranje zadeve Ihor Klimenko in sporočil, da so ga verjetno naročili Rusi. Po njegovih besedah je 33-letna osumljenka, ki so jo že prijeli, ravnala po ukazu ruskega obveščevalca. V napadu je umrla policistka, ranjenih je 25 ljudi.

Osumljenko iz regije Rivne v zahodni Ukrajini so v bližini meje prijeli deset ur po napadu, je še dejal Klimenko

Posnetek nadzornih kamer, ki ga je objavila policija, prikazuje njeno gibanje in trenutek, ko je eksplozivno napravo namestila v koš za smeti.

Klimenko je še izjavil, da preiskava poteka v smeri terorističnega napada, organiziranega s podporo ruskih struktur, in da ugotavljajo vse podrobnosti in morebitno vpletenost drugih oseb.

Trenutek eksplozije: 

Lviv, eksplozija, osumljenka, bomba | Foto: Reuters Foto: Reuters Lviv, eksplozija, osumljenka, bomba | Foto: Reuters Foto: Reuters

V terorističnem napadu v Lvovu je sinoči umrla 23-letna policistka Viktorija Špilka, 25 ljudi je ranjenih. Ko je policija nekaj po polnoči prejela prijavo o vlomu v trgovino, sta odjeknili dve eksploziji.

Lviv, eksplozija, osumljenka, bomba | Foto: Reuters Foto: Reuters

