Kdo je ženska, ki je Ukrajincem podtaknila bombo? #video

Po bombnem napadu v Lvovu se je oglasil ukrajinski minister za notranje zadeve Ihor Klimenko in sporočil, da so ga verjetno naročili Rusi. Po njegovih besedah je 33-letna osumljenka, ki so jo že prijeli, ravnala po ukazu ruskega obveščevalca. V napadu je umrla policistka, ranjenih je 25 ljudi.

Osumljenko iz regije Rivne v zahodni Ukrajini so v bližini meje prijeli deset ur po napadu, je še dejal Klimenko.

Posnetek nadzornih kamer, ki ga je objavila policija, prikazuje njeno gibanje in trenutek, ko je eksplozivno napravo namestila v koš za smeti.

Klimenko je še izjavil, da preiskava poteka v smeri terorističnega napada, organiziranega s podporo ruskih struktur, in da ugotavljajo vse podrobnosti in morebitno vpletenost drugih oseb.

Foto: Reuters Foto: Reuters

V terorističnem napadu v Lvovu je sinoči umrla 23-letna policistka Viktorija Špilka, 25 ljudi je ranjenih. Ko je policija nekaj po polnoči prejela prijavo o vlomu v trgovino, sta odjeknili dve eksploziji.

A 23-year-old policewoman died as a result of the explosion. 😪



Victoria Shpylka was from Volyn, and later moved to Kherson with her parents.



She graduated from the Lviv State University of Internal Affairs and worked in the ranks of the patrol police, first in Kherson region,… pic.twitter.com/XZnWrcUkDK — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) February 22, 2026

Foto: Reuters