Pozor: konec tedna nadzor na meji z Italijo

Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu v Rimu, nadzor uvajajo na vseh kopenskih, zračnih in pomorskih vstopnih točkah v Italijo. Uvedli so ga v sredo ob 22. uri zvečer in ga bodo predvidoma odpravili v ponedeljek ob 13. uri, izhaja iz sporočila, objavljenega tudi na spletni strani italijanskega veleposlaništva v Ljubljani.

Ob tem so še pojasnili, da gre za ustaljeno prakso držav ob velikih mednarodnih dogodkih, kot je vrh skupine G20. Z začasno uvedbo nadzora je Rim predčasno seznanil tako Evropsko komisijo kot države članice schengenskega območja.

Nadzor tudi na mejah z Avstrijo, Francijo in Švico

O uvedbi nadzora na meji je bila obveščena tudi slovenska policija, je za STA povedal predstavnik Policijske uprave Koper Jure Griljc. Sicer pa razen nekoliko povečanega prometa ob prometnih konicah daljših zastojev na mejnih prehodih z Italijo v prihodnjih dneh ne pričakujejo.

Italija si kopensko mejo deli s štirimi članicami schengenskega območja, Slovenijo, Avstrijo, Francijo in Švico.

V Rim pride tudi Joe Biden

V Rimu bo to soboto in nedeljo vrh skupine G20, na katerem se bo zbrala vrsta najpomembnejših voditeljev sveta. Prvi pogovori, na katerih bodo med drugim sodelovali predsednik ZDA Joe Biden, francoski predsednik Emmanuel Macron in kot gostitelj italijanski premier Mario Draghi, se bodo začeli že v petek.

Prihod izgrednikov in skrajnežev

Vrh bodo spremljali številni poostreni varnostni ukrepi, ki naj bi zagotovili normalen potek srečanja voditeljev in preprečili morebitne izgrede in nasilje nasprotnikov G20. Za to bodo skrbeli na tisoče policistov, dodatnih 500 vojakov ter pripadniki posebnih enot, nad deli prestolnice pa bo tudi v veljavi prepoved poletov.

Z mejnim nadzorom želijo v Rimu predvsem preprečiti prihod znanih izgrednikov in skrajnežev iz tujine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.