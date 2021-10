ZDA izdale prvi "X" potni list

BREAKING: The U.S. State Department has issued the first United States passport with an “X” gender designation. It's a milestone in the recognition of the rights of people who don’t identify as male or female. https://t.co/ErCESStzb6 — The Associated Press (@AP) October 27, 2021

Prvi potni list s spolom X je bolj ali manj za zdaj simboličen, saj bo ta možnost vsesplošno na voljo šele od prihodnjega leta. Veljala bo tako za za potne liste kot tudi za rojstne liste Američanov, ki bodo rojeni na tujem.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je dejal, da ZDA s tem potrjujejo zavezo promociji svobode, dostojnosti in enakopravnosti vseh ljudi, vključno z LGBTQI+ osebami.

State Department releases statement saying they have issued the first U.S. passport with an X gender marker.



“We look forward to offering this option to all routine passport applicants once we complete the required system and form updates in early 2022” https://t.co/DsE6IcvevT — Alex Thompson (@AlexThomp) October 27, 2021

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je o tem govoril že junija, vendar so morali prej rešiti nekatere tehnične težave. V vmesnem času imajo Američani možnost, da se za potne liste sami odločijo, kakšen spol bodo imeli označen, so pa doslej lahko izbirali le med dvema možnostma. Prej so Američani za takšno odločitev potrebovali zdravniško potrdilo.