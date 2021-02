Bo treba imeti za obisk druge države potni list o cepljenju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar nekaj evropskih držav se je že odločilo za uvedbo t. i. potnih listov o cepljenju proti koronavirusu, s čimer naj bi sprostili potovanja med državami in omogočili udeležbo na določenih javnih dogodkih. A po drugi strani uporaba tovrstnih potrdil v nezdravstvene namene vzbuja pomisleke, tudi o diskriminaciji.

Razprava o posebnih potrdilih o opravljenem cepljenju proti koronavirusu, po možnosti digitalnih, ki bi jih imetnik pokazal ob prehodu meje ali pa na primer ob vstopu na koncert, se je začela dejavneje razvijati z začetkom cepljenja konec lanskega leta, navaja STA.

Pobudo je sprožila Grčija, ki je močno odvisna od turizma

V Evropi je med prvimi tovrstno pobudo dala Grčija, zlasti zaradi turizma, ki ga je pandemija koronavirusa z omejitvami potovanj močno prizadela. Medtem so se za uvedbo posebnih potrdil že odločili na Islandiji, na Danskem in Švedskem.

Na Islandiji posebno potrdilo po drugem cepljenju

Na Islandiji tako dobijo posebna oštevilčena potrdila vsi, ki so prejeli dva odmerka cepiva proti koronavirusu. Doslej je bilo po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v tej državi z nekaj manj kot 400 tisoč prebivalci s prvim odmerkom cepljenih nekaj več kot 15 tisoč ljudi, okoli pet tisoč pa po podatkih islandskega ministrstva za zdravje tudi z dvema. V Reykjaviku pričakujejo, da bo za imetnike teh potrdil veljala izjema za vstop v drugo državo brez obvezne karantene. Islandija je tako postala prva država, ki izdaja tovrstno listino, ki pa (še) ni mednarodno priznana, navaja STA.

Uvedbo potnih listov napovedali tudi Danska in Švedska

Ta teden sta uvedbo digitalnih potnih listov o cepljenju proti koronavirusu napovedali tudi Danska in Švedska. Tudi tam si želijo, da bi na ta način v pandemiji omogočili zlasti poslovna potovanja. Na Danskem bo od konca februarja mogoče podatke o cepljenju proti koronavirusu vnesti na posebno spletno stran, razvoj digitalnega potnega lista in aplikacije pa naj bi trajal od tri do štiri mesece. Digitalni cepilni potni list bi lahko uporabljali tudi vsi, ki bi želeli obiskati restavracije, poslovne konference, glasbene festivale in športne prireditve. Na ta način bi se začela odpirati tudi družba doma, utemeljujejo v Köbenhavnu, poroča STA.

Podobno korist si od potrdil o cepljenju obetajo na Švedskem, kjer napovedujejo, da bodo ustrezne aplikacije za uporabo na pametnih telefonih uvedli do 1. junija. Švedske zdravstvene oblasti so ob tem napovedale, da bodo pri pripravi digitalnega potrdila o cepljenju sodelovale s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), na ravni Evropske unije pa si bo Švedska prizadevala za koordiniran pristop.

WHO: Gre za diskriminatoren ukrep

V WHO so sicer sredi januarja uvedbo tovrstnih potrdil kot pogoja za potovanje v tujino odsvetovali, češ da gre za diskriminatoren ukrep, saj konec koncev veliko ljudi še ni cepljenih, niti to ni obvezno.

EU ostaja previdna

Precej previdne so razprave o tej tematiki v okviru EU. Voditelji članic EU so se prejšnji mesec na vrhu strinjali, da je treba najprej opredeliti zdravstveni vidik dokumentov o potrditvi, da je bila oseba cepljena, pozneje pa bodo razpravljali o tem, katere pravice oziroma privilegije naj takšna potrdila zagotavljajo. V Evropski komisiji poudarjajo, da je najprej bistveno zagotoviti učinkovito uporabo podatkov o cepljenju v zdravstvene namene. Nato je treba premisliti o uporabi v druge namene, pri čemer pa je ključno preprečiti diskriminacijo, še navaja STA.

Kot je poudaril podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, se nikakor ne sme dovoliti, da bi omejili pravice in svoboščine tistih, ki se ne morejo ali nočejo cepiti. Zato cepljenje nikakor ne bi smelo biti obvezen pogoj za potovanje v drugo državo ali udeležbo na javnih prireditvah, ampak je treba ohraniti tudi druge možnosti, predvsem testiranje na koronavirus.

Ni še jasno, ali cepljena oseba prenaša virus

Poleg tega se vrstijo opozorila, da še ni jasno, ali cepljena oseba prenaša virus, čeprav sama ne kaže simptomov okužbe. Več dognanj glede tega se od proizvajalcev cepiv pričakuje v prihodnjih dneh in tednih. Pri AstraZeneci so sicer že ugotovili, da njihovo cepivo lahko znatno zmanjša možnost prenašanja virusa naprej, vendar očitno ne povsem. Znanstveniki oxfordske univerze so izračunali, da se s cepljenjem možnost prenašanja bolezni zmanjša za 67 odstotkov, navaja STA.

Veliko zaskrbljenost vzbujajo tudi pojavi novih različic koronavirusa, ki bi lahko bile odporne na cepiva. Zato bi lahko potrdilo o cepljenju brez dodatnega testiranja ob vstopu v državo povzročilo širjenje nove različice in s tem nov val okužb.

Slovenija potnega lista za zdaj ne načrtuje

Slovenija za zdaj uvedbe svojega "potnega lista o cepljenju" ne načrtuje. So pa v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše prejšnji mesec nakazali, da premier tako razmišljanje podpira in da je realno pričakovati, da bo "obveznost cepljenja za obisk posamezne države" v prihodnosti najbrž nuja. Na zunanjem ministrstvu pa dodajajo, da bi bilo v EU smiselno vzpostaviti enotno tovrstno potrdilo in predvsem, da bo kredibilno.

Podobne razprave se sicer odvijajo tudi zunaj EU. V ZDA posamezne zasebne zdravstvene zavarovalnice že izdajajo potrdila o cepljenju, da se imetniki lahko udeležijo športnih in drugih javnih dogodkov. V Rusiji pa so po drugi strani zamisel že opustili. Kot je prejšnji teden sporočila namestnica premierja Tatjana Golikova, dodatni dokumenti o cepljenju povzročajo odpor pri državljanih, ker da se s tem dela vtis, da je cepljenje obvezno, še poroča STA.