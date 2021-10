Le Penova in Orban za novo evropsko desno stranko

"Nekega dne bomo največja stranka v Evropskem parlamentu," je dejala Le Penova, ki pa, tako kot tudi ne Orban, ni pojasnila, kdo bi lahko bil član nove evropske desne stranke.

Orbanova stranka Fidesz je marca letos zapustila Evropsko ljudsko stranko (EPP) in odtlej evropski poslanci iz njenih vrst niso člani nobene politične skupine.

Volitve v Franciji prihodnjo pomlad

Si pa madžarski premier prizadeva oblikovati novo skupino. Tako je v zadnjih mesecih sprejel vodjo italijanske skrajno desne Lige Mattea Salvinija, vodjo španske skrajno desne stranke Vox Santiaga Abascala in tudi francoskega skrajnega desničarja Erica Zemmourja, ta je sicer vse večja konkurenca Le Penovi pred predsedniškimi volitvami v Franciji prihodnjo pomlad.

Le Penova hvalila Orbana

Nacionalni zbor Le Penove je v Evropskem parlamentu član skupine Identiteta in demokracija (I&D).

Sicer pa je francoska skrajna desničarka med obiskom v Budimpešti hvalila Orbana. "Madžarska pod vašim vodstvom je znova v ospredju boja za svobodo," je dejala. Zagotovila mu je vso podporo, če bo zmagala na predsedniških volitvah prihodnje leto.

Le Penova zakona o LGBT+ ni želela komentirati

Le Penova pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni želela komentirati madžarskega zakona, uperjenega proti skupnosti LGBT+, ki je deležen ostrih kritik Bruslja. Dejala je, da verjame v suverenost vsakega naroda, zato ji ne pade na pamet, da bi delila lekcije Madžarom.

Zavrnila je tudi načelo primarnosti evropskega prava, to je v središču spora med Brusljem in Varšavo po odločitvi poljskega ustavnega sodišča, ki primarnost izpodbija. Dejala je, da so evropske grožnje Poljski in Madžarski nasilje.

Doktrina Brežnjeva

Orban pa je, kot poroča madžarska tiskovna agencija MTI, dejal, da so ideološki pritiski v EU postali nekaj vsakdanjega, Evropska komisija pa se je iz varuhinje pogodb spremenila v ideološko središče, pri čemer se Madžarska in Poljska spopadata z moderno obliko doktrine Brežnjeva. Posebej je opozoril na pritiske na področju migracij in odprte družbe.

Omenjena doktrina, poimenovana po sovjetskem voditelju Leonidu Brežnjevu, je sicer predvidevala, da imajo države sovjetskega bloka, če katera od članic skrene s poti, pravico posredovati v njenih notranjih zadevah.