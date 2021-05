Pozitivni: Gauri in Jeniffer ostajata v samoizolaciji

Iz indijskega safari parka Etawah zvezne države Utar Pradeš na severu Indije so sporočili, da njuni dve levinji, Gauri in Jennifer, ki sta bili po testiranju na novi koronavirus pozitivni, ostajata v samoizolaciji.

Spremljanje okužb pri teh kraljih živali se je začelo v začetku tedna, ko so najprej okužbe potrdili pri osmih levih v živalskem vrtu Nehru v Hyderabadu.

Levinji Gauri in Jennifer iz safari parka Etawah sta po nekaj dneh dobili vročino in testiranje je pokazalo, da sta tudi sami okuženi s koronavirusom. Zdaj sta v samoizolaciji, njuno stanje je stabilno, so še sporočili oskrbniki parka.

Ministrstvo za okolje, gozdove in podnebne spremembe je še navedlo, da dosedanje izkušnje z drugimi živalskimi vrstami, ki so bile pozitivne na novi koronavirus, ne dokazujejo, da bi virus lahko prenašale na ljudi.

Safari park Etawah za zdaj ostaja zaprt za obiskovalce, tudi zaradi povečanega števila okužb v Utar Pradešu, kjer živi okoli 200 milijonov ljudi. Ta indijska zvezna država ima po podatkih ameriške Univerze Johns Hopkins tudi najslabše sedemdnevno povprečje okužb, ki znaša 28.765 primerov.