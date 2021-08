Požar še na grškem Rodosu, stanje alarmantno v Italiji in Turčiji #video

V Grčiji, kjer naj bi še ves teden trajal vročinski val s temperaturami okoli 44 stopinj Celzija, se gasilci danes bojujejo z dvema velikima požaroma – na Peloponezu in otoku Rodos. S požari se borijo tudi v Italiji, ki je zaprosila za pomoč Evropsko unijo. To je Bruselj že odobril Turčiji.

Požar na turističnem otoku Rodos je izbruhnil v nedeljo, zaradi izjemne suše in močnega vetra pa je ušel izpod nadzora. Proti ognjenim zubljem se bojujejo tudi z gasilskimi letali in helikopterji. Potem ko so na pomoč ponoči prišle dodatne ekipe, je trenutno glavni del požara po navedbah oblasti že skoraj pod nadzorom.

Trenutno hoteli niso ogroženi niti zaradi dima, so pa evakuirali tri vasi na zahodu otoka. Še v nedeljo so bile na območju precejšnje težave z oskrbo z električno energijo, a naj bi škodo na omrežju že odpravili, navaja STA.

Še naprej divja tudi požar v bližini Patrasa na Peloponezu, kjer je ogenj požgal že več kot tri tisoč hektarjev gozda in nasadov. Oblasti so evakuirale pet vasi in obmorsko mesto, zaradi opeklin in dihalnih težav so hospitalizirali osem ljudi.

Za zdaj ni znano, kdaj bo vročina v Grčiji popustila. Nekateri vremenoslovci svarijo, da bi lahko vztrajala do dva tedna.

Italiji na pomoč z grškimi in francoskimi gasilnimi letali

Požari so prizadeli tudi Italijo. Vodja civilne zaščite Fabrizio Curcio je danes sporočil, da je za njimi dramatična nedelja. Zaradi požarov pa so se za pomoč obrnili na evropski mehanizem za civilno zaščito. V preteklih tednih sta sicer pri požarih na Sardiniji že pomagali Grčija in Francija, ki sta poslali gasilna letala.

Požari so med drugim izbruhnili ob obali Jadranskega morja v bližini mesta Pescara. Plameni so uničili tudi dele naravnega rezervata. Gasilci so preventivno evakuirali več hiš in na varno prepeljali več kot sto ljudi. Zvečer pa so požar spravili pod nadzor. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so bili v požarih tudi poškodovani.

Med bolj prizadetimi zaradi požarov so deli Abrucov, Sicilija in deli južne Italije. Iz letovišča Campomarino Lido so morali s pomočjo ladje rešiti 97 turistov iz treh kampov, ko so se tam razširili plemeni. Po vsej državi so do nedelje zvečer zabeležili več kot 1500 posredovanj gasilcev zaradi požarov.

Katastrofalni požari ne pojenjajo niti v Turčiji

V Turčiji se že šesti dan zapored borijo proti obsežnim gozdnim požarom, najhuje je na območju provinc Antalya in Mugla. Od 129 požarov so jih pod nadzor spravili 122, je sporočil tiskovni predstavnik turškega predsednika Fahrettin Altun. Požari so doslej terjali osem življenj.