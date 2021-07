V dveh požarih na priljubljenem hrvaškem otoku zgorelo deset vozil

Gasilci na priljubljenem hrvaškem otoku Lošinj so imeli polne roke dela. Na dveh lokacijah, v bližini zaliva Liski pri kraju Ćunski in na parkirišču blizu zaliva Studenčić, sta izbruhnila dva požara. Ogenj je zajel deset vozil in motor ter skoraj tisoč kvadratnih metrov okoliškega gozda. Gasilci so požar uspeli pogasiti, a jekleni konjički so popolnoma uničeni.