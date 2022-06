Požar na Braču in Hvaru se je nevarno približal hišam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem je danes zagorelo blizu naselij Pučišća na Braču in Pitve na Hvaru. Ognjeni zublji so se v nekem trenutku celo približali hišam, a je gasilcem uspelo preprečiti, da bi jih dosegli, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Požar je na območju Pučišć na Braču izbruhnil okoli 11. ure dopoldne, gasi pa ga okoli 60 gasilcev z 18 vozili. Na pomoč so priskočila tudi letala za gašenje.

"Ogenj se je v nekem trenutku nevarno približal hišam in vikendom v Pučišćih, a so gasilci vložili veliko napora ter obranili te objekte pred plameni, " je pojasnil predstavnik gasilcev na Braču Nikola Martinić.

Po njegovih besedah se je intenzivnost požara popoldne nekoliko zmanjšala, a veter občasno ogenj znova razplamti.

Gori tudi na Hvaru in v Splitu

Gori tudi borov gozd pri Pitvah na Hvaru, pri gašenju pa sodeluje 30 gasilcev z 10 vozili in enim letalom. Tudi tu so se plameni usmerili proti nekaj hišam, a so gasilci prav tako uspeli ustaviti njihovo napredovanje.

Tudi na območju Splita so gasilci samo danes zabeležili nekaj manjših požarov, ki pa so pod nadzorom, še poroča Hina.