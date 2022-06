Ljubljana: silovit požar v celoti uničil stanovanje

Nekaj po polnoči je zagorelo v 4. nadstropju večstanovanjskega objekta v Zvonarski ulici v Ljubljani. Ob prihodu gasilcev je bilo celotno stanovanje v plamenih. Stanovalci so se pravočasno evakuirali, medtem ko je eden od gasilcev med gašenjem požara doživel toplotni šok. Prevzeli so ga reševalci, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Kot so še pojasnili, so gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, pogasili požar ter pregledali stanovanje. Odklopili so elektriko ter zaprli dotok plina v stanovanje. Prezračili so objekt in izvedli meritve prisotnosti ogljikovega monoksida v vseh stanovanjih. Stanovanje je v celoti uničeno.