Zaradi vročine na jugu Aten obsežen požar

Grški gasilci so danes zjutraj obvladali velik gozdni požar na jugu Aten, ki je izbruhnil v soboto. Več sto lokalnih prebivalcev v predmestju Ano Voulo je moralo zaradi oblakov gostega dima zapustiti svoje domove, so sporočile reševalne službe. Požar je zajel in poškodoval več hiš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

A wind-driven #wildfire in a southern suburb of #Athens / #Greece is forcing residents to evacuate.

42 firefighters with 12 fire engines and two ground teams are assisted by 4 water-bombing aircraft, 2 helicopters and municipal water tanks are fighting the fires. https://t.co/tsxSq69kEl — Real MiBaWi (2nd) (@Michael45231497) June 4, 2022

S požarom se je borilo 300 gasilcev, 65 vozil in dva gasilska helikopterja. "Letošnje poletje bo zaradi podnebnih sprememb zelo težko," je za državno televizijo povedal grški minister za podnebne spremembe in civilno zaščito Hristos Stilianides.

France evacuates thousands as forest fires rage near Marseille https://t.co/SFr9re0oCZ — Old Woman’s Chair (@JustCanadianGal) June 4, 2022

Temperature do 36 stopinj Celzija

A police officer evacuates a child during a wildfire in the suburb of Voula, south of Athens, Greece, 04 June 2022. 📷 epa / ANA-MPA / Yannis Kolesidis#Greece #Voula #wildfire #fire #epaphotos #epaimages pic.twitter.com/AJLqTrx92P — european pressphoto agency (@epaphotos) June 4, 2022

V soboto je po podatkih predstavnika gasilcev po vsej državi izbruhnilo 61 požarov, saj so se temperature dvignile in v prestolnici dosegle 36 stopinj Celzija. Vročino je spremljal močan veter.

Wildfire season may have just started in #Greece. Firefighting planes fill their water tanks, while a fire burns near houses south of Athens. pic.twitter.com/Ykdru5tqyF — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) June 4, 2022

Lani v Grčiji najhujši vročinski val zadnjih desetletij

Lani poleti je Grčijo zajel najhujši vročinski val zadnjih desetletij, nato pa so izbruhnili številni požari, ki so v različnih delih države opustošili več sto tisoč hektarjev gozda, grmičevja in kmetijskih površin. Škoda, ki je ostala za njimi, je bila največja po letu 2007.

V Grčijo bo na pomoč pri gašenju požarov v naravi v kratkem odpotovalo 200 gasilcev iz šestih držav članic. Akcijo usklajuje mehanizem EU za civilno zaščito, še poroča dpa.