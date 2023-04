Povodni konj "mamilarskega šefa" Escobarja udeležen v prometni nesreči

Prometna nesreča se je zgodila v noči na sredo, na avtocesti med Bogoto in mestom Medellin. Avtomobil, ki je bil udeležen v nesreči in je zadel dvotonsko žival, je z veliko hitrostjo trčil vanjo, pri čemer je žival poginila. Voznik, ki ostaja neznan, je ostal nepoškodovan, na avtomobilu pa je nastala velika materialna škoda.

Lokalne skupnosti za pomoč pozivajo kolumbijske oblasti

Po nesreči so se okrepili pozivi lokalne skupnosti, ki spodbuja kolumbijsko oblast, naj vendarle nekaj ukrene glede invazivne vrste. Povodni konji so se namreč naselili v porečju reke Magdalene in povzročajo škodo kmetom in ribičem.

Povodne konje je v Kolumbijo pripeljal Escobar

V Kolumbijo jih je že pred več kot 30 leti dal pripeljati pokojni vodja kokainskega kartela Pablo Escobar. Povodni konji pa so se po njegovi smrti, leta 1993, v okolju, kjer so ostali brez naravnih plenilcev, hitro namnožili, po nekaterih podatkih jih je iz takratne četverice zdaj v pokrajini Antioquia tudi do 150, poroča TheGuardian.

Invazivna vrsta

V zadnjih letih se je povečalo tudi število napadov živali na ljudi, saj povodni konji veljajo za posesivne in varujejo svoje območje. Na dan pojedo do 40 kilogramov rastlinja in svoje iztrebke izločajo v reko, zaradi česar so ogrožene številne ribe in druge živalske vrste.

Tudi lokalno prebivalstvo ima dovolj

"Vsi pri nas so prestrašeni zaradi teh povodnih konjev. Zdaj smo na točki, ko ne moremo več ven niti ponoči," je povedala Luz Damaris Lujan, vodja skupnosti v kraju Estacion Pita, ki je dodala, da mora vlada pohiteti in nekaj narediti, saj imajo tega dovolj.

Že pretekli mesec so oblasti sporočile, da bodo iz Kolumbije preselili več živali, od tega 60 v Indijo in deset v Mehiko. Povodne konje so skušali od leta 2021 naprej tudi sterilizirati, a poskusi se niso obnesli.

Este doloroso accidente reafirma la importancia de realizar con urgencia la traslocación de los hipopótamos de Doradal a la India y México.



Presidente @petrogustavo, Ministra @susanamuhamad, por favor ayúdennos con los permisos para el traslado de estos majestuosos animales 🙏🏻 pic.twitter.com/VBCf0vP4oi — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) April 12, 2023

V tvitu je fotografijo prometne nesreče delil tudi Anibal Gaviria Correa, guverner zvezne države Antioquia, in ob tem pozval predsednika Gustava Petra in okoljsko ministrico Susano Muhamad, naj ga podpreta pri njegovih načrtih za izvoz povodnih konjev v tujino. Zanimanje za sprejem povodnih konj so izrazile tudi druge države, vključno z Ekvadorjem, Filipini in Bocvano.