Močan potres stresel severno Kalifornijo

Središče potresa je oddaljeno 40 kilometrov od mesta Petrolia. Občutili so ga v McKinleyvilleu, Fort Braggu, Point Areni in Ukiahu, kar je skoraj 185 kilometrov od epicentra. Oblasti opozorila pred cunamijem, povezanim z močnim potresom, še niso razglasile.

Posnetih je bilo več popotresnih sunkov, vključno z magnitudama 3,0 ob 12.29. in 2,8 ob 12.30.

