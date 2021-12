Severno Italijo stresel potres

Tresenje tal so med drugim občutili tudi prebivalci mest Milano in Monza, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Žarišče potresa je bilo dva kilometra vzhodno od kraja Bonate Sotto na globini 26 kilometrov. Ljudje so v paniki zbežali na ulice, gasilci so prejeli številne klice prestrašenih krajanov.

❗️4.9 magnitude earthquake hits Bergamo area in Italy, tremors felt in Milano - reports



