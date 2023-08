Poteka največja iskalna akcija pošasti iz Loch Nessa

Organizatorji iskalne akcije, ki bo trajala še v nedeljo, so povedali, da bo to največje iskanje pošasti od leta 1972, ko je poseben preiskovalni urad opravil raziskavo o tem pojavu. Urad so ustanovili v 60. letih 20. stoletja, da bi našli morebitne dokaze o obstoju velike zveri v vodi. Leta 1977 so ga ukinili, saj niso odkrili nobenih pomembnih dokazov za obstoj pošasti, piše britanski BBC.

Sodeluje več sto prostovoljcev

Danes so iskanje pošasti znova obudili, pri njem pa sodeluje več sto prostovoljcev. Dvesto jih bo z razglednih točk na kopnem pomagalo beležiti naravne in morebitne nenavadne pojave na jezeru Loch Ness, skoraj 300 pa se jih je prijavilo za spremljanje iskanja prek spleta, še poroča BBC.

"Naš cilj je bil vedno, da snemamo, preučujemo in analiziramo vse vrste naravnega vedenja in pojavov, ki jih je morda težje razložiti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal eden od soorganizatorjev raziskovalne odprave Loch Ness Exploration Alan McKenna. V oddaji na radiu BBC Good Morning Scotland je poudaril še, da se jezero lahko poigra z očmi in mislimi ljudi. "Vsak val ne pomeni zveri. Nekatere je mogoče razložiti, vendar jih je nekaj, ki jih ni mogoče," je pojasnil.

Poročila o vodni pošasti, ki se skriva v jezeru Loch Ness, segajo v davno preteklost, saj so kamnite skulpture na tem območju prikazovale skrivnostno pošast s plavutmi.

Najstarejši pisni zapis o bitju izvira iz leta 565 v življenjepisu irskega meniha, svetega Kolumbana. Besedilo navaja, da je pošast napadla plavalca in ga je nameravala ponovno napasti, ko ji je Kolumban ukazal, naj se umakne, piše AFP. Mit o pošasti iz Loch Nessa je nato dobil nov zagon pred 90 leti. Aprila 1933 je direktorica hotela Aldie Mackay dejala, da je v jezeru videla kitom podobno bitje. Časopis Inverness Courier, ki je takrat poročal o tem, je na predlog urednika pri opisu bitja uporabil besedo pošast.

Od takrat je skrivnost o počasti Nessie navdihnila več knjig, televizijskih oddaj in filmov, pomembna pa je bila tudi za turistično industrijo.

Sladkovodno jezero Loch Ness se razteza na 36 kilometrih, z največjo globino 240 metrov, ter je po prostornini največje jezero v Združenem kraljestvu.