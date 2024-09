Postavili bodo 200 kamer, za nepravilno ločevanje odpadkov tudi do 500 evrov kazni

V Zagrebu nameravajo poostriti nadzor nad odlaganjem odpadkov. V ta namen načrtuje postavitev kamer na 200 javnih površinah, za katere so razpisali 1,2 milijona evrov vreden javni razpis. Kazni za nepravilno ločevanje se gibljejo med 90 do 500 evrov, za nadzor pa skrbijo komunalni redarji.

Zagrebške oblasti so po pisanju hrvaškega časnika Večernji list objavile javni razpis za uvedbo sistema videonadzora na 200 javnih površinah v mestu.

Mesto po navedbah časnika kupuje kamere, ki se bodo napajale prek solarnih plošč ali tako, da se bodo priključile na napajanje javne razsvetljave. Zaradi nočnih posnetkov morajo biti opremljene z infrardečim osvetljevalcem. Razpis je mesto objavilo v začetku minulega tedna, odprt pa je do 14. oktobra.

Mesto Zagreb s postavitvijo kamer želi povečati nadzor nad ločevanjem odpadkov po režimu, ki je v zagrebški prestolnici začel veljati pred dvema letoma. Doslej so kamere postavili na 47 lokacijah po mestu, in sicer v bližini zelenih otokov in podzemnih smetnjakov. Zagrebško komunalno redarstvo s 530 kamerami nadzoruje tudi 170 lokacij z zabojniki za odlaganje odpadkov.

Kazni za nepravilno ločevanje od 90 do 500 evrov

Zagrebška gospodinjstva morajo zbirati mešane odpadke v modrih, standardiziranih vrečkah, plačevanje za odvoz mešanih odpadkov po novem modelu pa se deli na fiksni in variabilni del, ki je odvisen od tega, koliko smeti proizvede gospodinjstvo. Plastiko morajo gospodinjstva odlagati v rumene vrečke, biološke odpadke pa v rjave.

Kazni za nepravilno ločevanje odpadkov znašajo 90 evrov za fizične osebe in 500 evrov za pravne osebe.