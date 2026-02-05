Posledice plimovanja v Italiji: ribe plavajo po ulicah

Nevihta je zajela tudi Italijo, neverjeten videoposnetek pa prihaja iz Genove, kjer je mimoidoči na mestni ulici dobesedno naletel na jato rib.

Videoposnetek, ki kroži po družbenem omrežju TikTok, prikazuje stanje v Genovi na obali Ligurskega morja, kjer je prav tako kot na Hrvaškem prišlo do dviga morske gladine. Iz posnetka je razvidno, da je na ulice naplavilo jato rib.