Avtor:
K. M.

Četrtek,
5. 2. 2026,
17.33

6 minut

plimovanje ulica italija ribe

Posledice plimovanja v Italiji: ribe plavajo po ulicah

K. M.

Ribe na ulici | Na ulici plava ogromna jata rib. | Foto TikTok

Na ulici plava ogromna jata rib.

Foto: TikTok

Nevihta je zajela tudi Italijo, neverjeten videoposnetek pa prihaja iz Genove, kjer je mimoidoči na mestni ulici dobesedno naletel na jato rib.

Videoposnetek, ki kroži po družbenem omrežju TikTok, prikazuje stanje v Genovi na obali Ligurskega morja, kjer je prav tako kot na Hrvaškem prišlo do dviga morske gladine. Iz posnetka je razvidno, da je na ulice naplavilo jato rib. 

@genovesi.crazy genova 🤣#fpy #perte #foruyou #pov ♬ Hear Me Now (Sped Up Version) - Alok & Zeeba & Bruno Martini

