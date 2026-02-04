Dalmacija z eno najhujših plim v zadnjem desetletju #foto #video

Močan sredozemski ciklon je v Dalmaciji povzročil eno najvišjih plim v zadnjih desetih letih, poročajo hrvaški mediji. Morje se je razlilo po obali in ulicah, voda pronica v domove, dodatne težave povzroča močan južni veter.

Dan so zaznamovale tudi velike temperaturne razlike v državi, z razponom od le 2 stopinj Celzija na severozahodu do prijetnih 18 stopinj na skrajnem jugu. Dež, ki je padal, je vseboval tudi kanček saharskega peska. Glavna značilnost vremena na Jadranu je močan južni veter, ki ima na morju občasno sunke orkanske moči.

Najmočnejši sunek je bil zabeležen na Palagruži in je dosegel kar 137 kilometrov na uro, meteorološka boja v bližini pa je izmerila valove, visoke do osem metrov.

Poplavljeni nižji deli obale

Zaradi močnega južnega vetra in nizkega zračnega tlaka se je pojavila izrazita ciklonska plima, največja letos in ena največjih v zadnjih nekaj letih. Gladina morja se je ponekod dvignila za več kot 70 centimetrov, kar je poplavilo številne nižje dele obale, piše Dalmacija Danas.

Plima je še posebej izrazita v Trogirju, pod morjem je tudi velik del splitske obale. Podobno stanje so zabeležili tudi v Vranjicu, Omišu, na Hvaru in v Vodicah.

Posebej dramatično je bilo v Kaštelih, kjer se je morje izlilo na obalo in poplavilo okoliške ulice, prebivalci pa se trudijo, da bi zavarovali svoje imetje. Mnogi so postavili barikade, da bi preprečili vdor vode v domove in poslovne prostore, poroča Dalmacija Danas.

"Morje vdira v naše domove"

"Ta situacija je nevzdržna. Že leta govorimo o tem, da morje vdira v naše domove, kličemo nujne službe in ustanove, a vsi vedno molčijo na naše klice. Razmere so katastrofalne in na obali je nujno potrebno popravilo," so povedali jezni prebivalci.

"Ne razumem, zakaj nam pristojne službe niso prinesle vreč s peskom, ker bo to neprespana noč," je dejal prebivalec Kaštela Novi. Po poročilih je bila obala na območju Štafilića, Novega in Starega neprehodna, gladina morja pa je dosegla avtomobile.

Viharni veter povzroča težave v Splitu

Poleg plime je v Splitu težave povzročal tudi močan veter. Veter je nosil zaščitne ograje, premikal kontejnerje in rušil lažje konstrukcije, eden od nevarnejših prizorov pa je bil zabeležen na Sućidru, v Vukovarski ulici, poroča Dalmacija Danas.

Tam se je kovinska zaščitna ograja zrušila čez pločnik. Občane so opozorili na dodatno previdnost, s priporočilom, naj se izogibajo vožnji mimo gradbišč in nestabilnih stavb ter naj zavarujejo predmete na balkonih.

Motnje v pomorskem prometu

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so prekinjene številne trajektne, katamaranske in ladijske linije, ki povezujejo otoke s Splitom, Šibenikom, Zadrom in Dubrovnikom.

Po napovedi naj bi jutri veter znatno oslabel in vreme se bo nekoliko umirilo, čeprav ne bo povsem stabilno. Temperature bodo nekoliko nižje.