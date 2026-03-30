Vučić na lokalnih volitvah razglasil zmago

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, vodja vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), je v vseh desetih občinah in mestih v Srbiji, kjer so potekale lokalne volitve, razglasil zmago koalicije. Volitve so sicer zaznamovali številni incidenti, pretepi in nepravilnosti, na katere sta opozorila tako opozicija kot študentsko gibanje.

Vučić, čigar ime Aleksandar Vučić – Srbija, naša družina je bilo na vseh lokalnih volilnih listah, je sinoči na sedežu stranke pred novinarji razglasil zmago z 10:0 nad opozicijskimi in študentskimi listami. "Hvala Srbiji za ogromno zaupanje," je po razglasitvi rezultatov dejal Vučić in zatrdil, da je SNS po zadnjih raziskavah v najboljšem položaju v zadnjih šestih letih.

Glasovalo nekaj manj kot 250 tisoč volivcev

Po njegovih besedah je bil najbolj negotov izid v vojvodinski občini Kula, kjer je SNS zmagala s 530 glasovi prednosti. Volitve so sicer potekale v Aranđelovcu, Bajini Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanih, Majdanpeku, Sevojnu in Smederevski Palanci, volilno pravico pa je imelo nekaj manj kot 250 tisoč volivcev.

Ob sklicevanju na rezultate volitev je srbski predsednik dejal, da je SNS v Boru slavila s približno 1.900 glasovi prednosti, v Aranđelovcu s 52,96 odstotka, v Bajini Bašti s 53,49 odstotka, v Kladovu pa je SNS zmagala s 71,98 odstotka. Lista, združena okoli SNS, je po besedah Vučića v Lučanih osvojila približno 63,78 odstotka glasov, v Majdanpeku 65,64 odstotka, v Sevojnu 51,48 odstotka, v Smederevski Palanci pa približno 58 odstotkov glasov.

Volitve so sicer zaznamovali številni incidenti in nepravilnosti, glasovanju pa so v večini krajev sledili fizični spopadi ter napadi na državljane, aktiviste in novinarje. Konflikte so tako zabeležili v Boru, Bajini Bašti in Kuli. V Bajini Bašti so opozicijskim opazovalcem na volišču preluknjali pnevmatike na avtomobilu, srbska televizija Nova pa je objavila posnetke pretepa pred lokalnim sedežem SNS v Boru.

These are the scenes from local elections that are held today in Serbia. Organized regime hoodlums on the job. It's sad to see that only in moments like these do Serbs remember that the EU exists, they tag all European officials. Why not the Iranian, Russian or Chinese embassies?… pic.twitter.com/8vy86l7WOv — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) March 29, 2026

Lokalni mediji so poročali tudi o napadih na opazovalce volitev s študentske liste, nepravilnostih pri fotografiranju glasovnic in pojavih vzporednih seznamov volivcev. Po navedbah medijev je bilo na voliščih opaziti večje število policistov, ki so večkrat posredovali in preprečili spopade med ljudmi.