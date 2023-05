Porodničar med porodom otroku odtrgal glavo. Bolnišnica poskušala incident prikriti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

34-letno Santos, ki že ima devetletno hčerko, so 24. aprila, v 28. tednu nosečnosti, odpeljali v bolnišnico, saj je imela povečan krvni tlak. Fotografija je simbolična. Foto: Thinkstock

Brazilskega porodničarja preiskujejo, ker naj bi med porodom na silo potegnil otroka iz matere, pri čemer mu je odtrgal glavo. To naj bi videl tudi zgroženi oče, ki je bil prisoten pri porodu. Družina mrtve dojenčice pravi, da je bila deklica med porodom živa in da so po travmatičnem dogodku v bolnišnici poskušali pritisniti nanje, da bi podpisali dokumente, ki bi prikrili, kaj se je zgodilo, piše Daily Mail.

Incident naj bi se 1. maja zgodil v bolnišnici Hospital das Clinicas da UFMG v soseski Santa Efigenia v Braziliji. Ranielly Coelho Santos, mati umrle deklice, je dva dni po tragediji vložila pritožbo na policijo, ta primer zdaj preiskuje.

Štiriintridesetletno žensko, ki že ima devetletno hčerko, so 24. aprila, v 28. tednu nosečnosti, odpeljali v bolnišnico, saj je imela povišan krvni tlak. Sedem dni pozneje so sprožili porod.

Med porodom naj bi porodničar, ki ni bil imenovan, poklical očeta deklice, da bi pozorno opazoval postopek. Oče, ki je rojstvo svojega otroka spremljal skupaj s taščo, pravi, da je celo videl svojo hčerko, kako mežika in premika usta, kar je bil po njegovih besedah dokaz, da je deklica bila živa in zdrava. Naenkrat naj bi porodničar deklico na silo potegnil in ji odtrgal glavo, piše v policijskem poročilu.

Plačali bi pogreb, če bi podpisala dokumente, s katerimi bi prikrili, kaj se je zgodilo

V policijskem poročilu je zapisano tudi, da je družina od zdravnika prejela opravičilo za to, kar se je zgodilo med porodom, pozneje pa naj bi se nanje obrnila tudi socialna delavka iz bolnišnice in povedala, da bo ustanova prevzela vse stroške pokopa otroka. Vendar pa je bila ponudba kot veljavna razumljena le, če starši soglašajo s podpisom dokumentov, v katerih je navedeno, da je bila "obdukcija opravljena že v bolnišnici", da je "otrokovo telo že pregledano" in da "truplo ne bo posredovano na inštitut za sodno medicino na nadaljnjo analizo".

Starši dokumentov niso hoteli podpisati in so vložili pritožbo na policijo, otrokove posmrtne ostanke pa so nato pregledali na inštitutu za sodno medicino, je povedala odvetnica družine Jennifer Valente.

Iz bolnišnice so sporočili, da primer "globoko obžalujejo", in hkrati navedli, da se bodo "potrudili, da raziščejo dejstva", medtem ko čakajo na poročilo obdukcije. Truplo dojenčice naj bi danes predali staršem.