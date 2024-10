Poplave BiH: pogrešanih še deset ljudi, od sveta odrezanih dvajset vasi #video

Razmere v Bosni in Hercegovini, ki so jo pretekli teden prizadele poplave, so še vedno izjemno težke. Iskanje pogrešanih oseb in čiščenjem nanesenega blata in materiala se nadaljuje tudi danes. Brez cestne povezave je še dvajset vasi, poroča Oslobođenje.ba.

Župan Konjica Osman Ćatić je povedal, da je od preostalih delov Bosne in Hercegovine še vedno odrezanih dvajset vasi. Prizadeto je območje v velikosti tristo kvadratnih kilometrov.

V silovitih poplavah je umrlo 19 ljudi, od tega 15 v Jablanci. Pogrešanih je še deset ljudi.

Številne ekipe civilne zaščite, gorske reševalne službe, oboroženih sil BiH in prostovoljci si na tem območju prizadevajo očistiti teren in pomagati prebivalcem.

"V tem trenutku je najpomembnejše, da skušamo ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, to zagotoviti. Še vedno poskušamo najti pogrešane osebe. Strokovne službe preiskujejo območje in upamo, da bomo te ljudi čim prej našli," je dejal Ćatić.

Potekajo tudi aktivnosti za vzpostavitev prometne, telekomunikacijske in elektroenergetske infrastrukture.

Pretekla noč je bila mirna

Po podatkih štaba civilne zaščite Hercegovsko-neretvanskega kantona se razmere na območjih, ki so jih prizadele poplave, v primerjavi s sinoči niso spremenile. Noč je minila mirno, brez novih premikov tal in dodatnih groženj. Vodostaji rek so stabilni.