Slovenska vlada na pomoč BiH ob poplavah

Vlada je na dopisni seji sprejela odločitev, da Bosni in Hercegovini, ki so jo prizadele hude poplave, zagotovi pomoč v obliki enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih ter enote z reševalnimi psi. Skupna vrednost pomoči bo znašala do 250 tisoč evrov, deloma pa jo bo povrnila Evropska komisija.

Kot so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, bo Slovenija pomoč BiH pri posredovanju ob poplavah zagotovila na podlagi njenega zaprosila za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Naša država bo pomoč zagotavljala od danes do prihodnje nedelje.

Skupna vrednost pomoči bo znašala do 250 tisoč evrov, Evropska komisija pa jo bo povrnila v višini do 75 odstotkov transportnih in nekaterih operativnih stroškov delovanja enot. Finančna sredstva za izvedbo pomoči bo zagotovilo ministrstvo za obrambo iz finančnega načrta pri upravi za zaščito in reševanje.

BiH so v noči na petek zaradi obilnega deževja prizadele hude poplave, zemeljski plazovi in skalni podori. Najhuje je v okolici Jablanice in Konjica ter v Kreševu in Fojnici. Prekinjene so cestne in telekomunikacijske povezave, poročajo pa tudi o več smrtnih žrtvah in pogrešanih.