Znanstveniki so ob raziskovanju meteorita odkrili do zdaj najstarejše znane delčke materiala, kar so jih kadarkoli našli na Zemlji.

Odkriti koščki prahu so stari okoli 7,5 milijarde let. Nastali so na zvezdah, ki so obstajale še pred nastankom našega sončnega sistema, po poročanju BBC pravijo znanstveniki.

Znanstvenik: Na Zemlji obstajajo še starejši delci

Ko zvezde umrejo, njihovi koščki krožijo po vesolju in sčasoma postanejo del novih zvezd, planetov ali drugih teles. "Gre za trdne delčke zvezd. Za pravi zvezdni prah," pravi znanstvenik Philipp Heck.

Prepričan je, da so na meteoritu, na katerem so našli omenjeni prah in ki je na Zemljo padel na območju Avstralije leta 1969, še starejši delci, ki jih še niso odkrili.

Zakaj je to odkritje pomembno?

Odkritje je pomembno predvsem z vidika raziskovanja nastanka novih zvezd. Znanstveniki se namreč sprašujejo, ali zvezde nastajajo konstantno ali količina novonastalih zvezd niha skozi različna obdobja.

"Zahvaljujoč odkritim prašnim zrnom smo dobili neposreden dokaz o pospešenem nastajanju novih zvezd pred sedmimi milijardami let," je še poudaril Heck.