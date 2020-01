Kako so gumijaste račke pomagale znanstvenikom? #video

Danes praznujemo mednarodni praznik gumijastih račk. Priljubljeno igračo, ki popestri namakanje v banji, naj bi v svoji kopalnici imela tudi britanska kraljica Elizabeta II. Prvo gumijasto račko je konec 40. let 19. stoletja ustvaril gruzijski kipar. Najprej je bila to skulptura, kasneje pa jo je patentiral kot plavajočo igračo. Po vsem svetu je bilo nemudoma prodanih 50 milijonov gumijastih račk.

Gumijaste račke so vse do danes v zahodni pop kulturi dosegle ikonični status. Pa ste vedeli, da so gumijaste račke pomagale znanstvenikom pri raziskovanju morskih tokov in da obstaja Američanka, ki je z njimi rahlo obsedena? Preverite v zgornjem videoposnetku.