Poljske oborožene sile so danes sporočile, da so njihova bojna letala nad Baltskim morjem v torek prestregla rusko izvidniško letalo, potem ko so zaznali, da leti brez načrta leta in z izklopljenim transponderjem. Rusko letalo je sicer bilo v mednarodnem zračnem prostoru.

Pomembnejši dogodki dneva:



12.15 Poljska vojska nad Baltikom prestregla rusko izvidniško letalo

13.20 ZDA nameravajo zmanjšati število vojakov na vzhodnem krilu Nata

ZDA bodo zmanjšale število ameriških vojakov na vzhodnem krilu Nata, je danes sporočilo romunsko obrambno ministrstvo. Po besedah obrambnega ministra Ionuta Mosteanuja ne gre za umik, temveč za "prenehanje rotacije" brigade. Da gre zgolj za prilagoditev, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili tudi na sedežu zavezništva v Bruslju.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Bukarešti bo v Romuniji ostalo tisoč ameriških vojakov, načrtovana sprememba pa je posledica "novih prednostnih nalog" ameriške administracije, napovedanih februarja.

Kot je dejal Mosteanu, ne gre za umik, temveč za "prenehanje rotacije" brigade, ki je imela enote nameščene v več članicah Nata, med drugim v Bolgariji, Romuniji, na Slovaškem in Madžarskem.

Po njegovih besedah strateške zmogljivosti v državi ostajajo nespremenjene, prav tako to ne bo vplivalo na delovanje treh oporišč v Romuniji.

Pri Natu so za AFP potrdili, da so bili vnaprej obveščeni o načrtih ZDA in da gre pri tem zgolj za prilagoditev, ki ne bo vplivala na zavezanost Washingtona zavezništvu. "Tudi s to prilagoditvijo ostaja prisotnost ameriških sil v Evropi večja, kot je bila vrsto let," je dejal njihov predstavnik.

V Varšavi so medtem sporočili, da niso prejeli nobenega obvestila, da nameravajo ZDA zmanjšati število svojih vojakov na ozemlju Poljske, navaja poljska tiskovna agencija PAP.

Tamkajšnji predsednik Karol Nawrocki in minister za obrambo Wladyslaw Kosiniak-Kamysz naj bi nedavno tudi prejela zagotovila ameriške administracije, da bo prisotnost ameriških vojakov na Poljskem ostala stabilna.

Rusko letalo Iljušin IL-20 je v torek letelo v mednarodnem zračnem prostoru, ko sta ga prestregla dva poljska lovca MiG-29, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo operativno poveljstvo poljskih sil.

Pilota sta letalo po uspešni identifikaciji pospremila z območja severozahodno od poljskega mesteca Ustka ob Baltiku. Rusko letalo tako ni kršilo zračnega prostora Poljske, so dodali.

"V takih položajih naša letala vzletijo z baze Malbork in so v zraku v nekaj minutah. Piloti vzdržujejo vizualni stik, da ruskim letalom pokažejo prisotnost," je za poljsko televizijo TVN24 povedal predstavnik vojske.

Poljska, ena od najbolj oboroženih članic EU in Nata, skupaj z zaveznicami v zadnjih mesecih zaradi več incidentov z droni in ruskih groženj krepi vojaško prisotnost na vzhodnem krilu Nata.