Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
29. 10. 2025,
13.22

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
lovsko letalo Nato Ukrajina Rusija Poljska

Sreda, 29. 10. 2025, 13.22

34 minut

Vojna v Ukrajini

Poljska vojska nad Baltikom prestregla rusko izvidniško letalo

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Mig-29 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Poljske oborožene sile so danes sporočile, da so njihova bojna letala nad Baltskim morjem v torek prestregla rusko izvidniško letalo, potem ko so zaznali, da leti brez načrta leta in z izklopljenim transponderjem. Rusko letalo je sicer bilo v mednarodnem zračnem prostoru.

Pomembnejši dogodki dneva:

12.15 Poljska vojska nad Baltikom prestregla rusko izvidniško letalo

13.20 ZDA nameravajo zmanjšati število vojakov na vzhodnem krilu Nata

ZDA bodo zmanjšale število ameriških vojakov na vzhodnem krilu Nata, je danes sporočilo romunsko obrambno ministrstvo. Po besedah obrambnega ministra Ionuta Mosteanuja ne gre za umik, temveč za "prenehanje rotacije" brigade. Da gre zgolj za prilagoditev, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili tudi na sedežu zavezništva v Bruslju.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Bukarešti bo v Romuniji ostalo tisoč ameriških vojakov, načrtovana sprememba pa je posledica "novih prednostnih nalog" ameriške administracije, napovedanih februarja.

Kot je dejal Mosteanu, ne gre za umik, temveč za "prenehanje rotacije" brigade, ki je imela enote nameščene v več članicah Nata, med drugim v Bolgariji, Romuniji, na Slovaškem in Madžarskem.

Po njegovih besedah strateške zmogljivosti v državi ostajajo nespremenjene, prav tako to ne bo vplivalo na delovanje treh oporišč v Romuniji.

Pri Natu so za AFP potrdili, da so bili vnaprej obveščeni o načrtih ZDA in da gre pri tem zgolj za prilagoditev, ki ne bo vplivala na zavezanost Washingtona zavezništvu. "Tudi s to prilagoditvijo ostaja prisotnost ameriških sil v Evropi večja, kot je bila vrsto let," je dejal njihov predstavnik.

V Varšavi so medtem sporočili, da niso prejeli nobenega obvestila, da nameravajo ZDA zmanjšati število svojih vojakov na ozemlju Poljske, navaja poljska tiskovna agencija PAP.

Tamkajšnji predsednik Karol Nawrocki in minister za obrambo Wladyslaw Kosiniak-Kamysz naj bi nedavno tudi prejela zagotovila ameriške administracije, da bo prisotnost ameriških vojakov na Poljskem ostala stabilna.

12.15 Poljska vojska nad Baltikom prestregla rusko izvidniško letalo

Rusko letalo Iljušin IL-20 je v torek letelo v mednarodnem zračnem prostoru, ko sta ga prestregla dva poljska lovca MiG-29, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo operativno poveljstvo poljskih sil.

Pilota sta letalo po uspešni identifikaciji pospremila z območja severozahodno od poljskega mesteca Ustka ob Baltiku. Rusko letalo tako ni kršilo zračnega prostora Poljske, so dodali.

"V takih položajih naša letala vzletijo z baze Malbork in so v zraku v nekaj minutah. Piloti vzdržujejo vizualni stik, da ruskim letalom pokažejo prisotnost," je za poljsko televizijo TVN24 povedal predstavnik vojske.

Poljska, ena od najbolj oboroženih članic EU in Nata, skupaj z zaveznicami v zadnjih mesecih zaradi več incidentov z droni in ruskih groženj krepi vojaško prisotnost na vzhodnem krilu Nata.

past za ruske vojake v Buči
Novice Past za ruske vojake, ki so sodelovali pri pokolu v Buči #video
ruski lovec Su-30
Novice Rusi so sestrelili lastno lovsko letalo Su-30SM
lovsko letalo
Novice Ruska vojaška letala blizu zračnega prostora Nata, Madžarska dvignila lovski letali
Lovsko letalo f-18
Novice Na Poljskem strmoglavilo lovsko letalo
lovsko letalo Nato Ukrajina Rusija Poljska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.