Poljska pokleknila pred Brusljem: to bodo storili za denar EU

Nedavni pogovori med poljsko vlado in Evropsko komisijo so pokazali, da bi bila prenova zakona o vrhovnem sodišču lahko ključna za sprostitev sredstev.

Parlament je potrdil predlog zakona o reformi vrhovnega sodišča, ki jo je pripravila vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS). V 460-članskem spodnjem domu so zakon podprli 203 poslanci, 52 jih je bilo proti, 189 pa se jih je vzdržalo, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

S tem naj bi Poljski omogočili sprostitev 35 milijard evrov iz sklada za okrevanje po pandemiji bolezni covid-19, ki jih je zadržala Evropska komisija, ta poljskim oblastem očita spodkopavanje neodvisnosti sodstva in pravne države.

Discipliniranje sodnikov

Med posebej spornimi potezami je bila vzpostavitev disciplinske zbornice za sodnike leta 2018. Sodišče EU je leta 2021 razsodilo, da je Poljska s tem kršila evropsko pravo. Varšava je sporno disciplinsko zbornico julija 2022 dokončno razpustila, namesto nje pa je bila v okviru vrhovnega sodišča ustanovljena tako imenovana zbornica za poklicno odgovornost.

Predlog zakona, ki ga je danes sprejel sejm, med drugim predvideva, da bi moralo biti za vse disciplinske zadeve v zvezi s sodniki v prihodnje namesto vrhovnega sodišča pristojno vrhovno upravno sodišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Končanje spora

Poljski premier Mateusz Morawiecki je izrazil zadovoljstvo s sprejetjem reformnega predloga zakona v sejmu in dejal, da je bil glavni cilj te poteze končanje spora o pravni državi z Evropsko komisijo. Po glasovanju, v katerem je zakon podprla vladajoča stranka PiS, ne pa tudi njena koalicijska zaveznica Solidarna Poljska, majhna evroskeptična stranka, je Morawiecki dejal, da je zakon "težak kompromis, a bistvo je končati spor", poroča PAP.

Pri Evropski komisiji so danes sprejeti predlog zakona označili kot pomemben korak pri doseganju mejnikov, potrebnih za dostop do sredstev EU. "Še naprej bomo pozorno spremljali naslednje korake potekajočega postopka sprejemanja in nato pregledali končni sprejeti zakon," je za PAP dejal govorec komisije Christian Wigand.

Prva tranša

Vlada premierja Morawieckega si močno prizadeva čim prej prejeti prvo tranšo iz evropskega sklada za okrevanje. Jeseni bodo na Poljskem parlamentarne volitve, vlada pa potrebuje milijardna sredstva EU, da bi do takrat v državi že lahko čutili pozitivne učinke pomoči, poroča dpa.

Predlog zakona mora zdaj potrditi še senat, kjer ima večino opozicija, ta bi lahko po poročanju PAP predlagala dodatne spremembe in povzročila težave za vladajočo PiS.