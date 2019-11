Poljska Netflix obtožuje spreminjanja zgodovine

Poljski premier Mateusz Morawiecki je priljubljeno spletno plaformo v ponedeljek pozval, naj popravil "grozovito napako", menil pa je tudi, da je bila nenamerna. Tudi v muzeju, ki upravlja z nekdanjim koncentracijskim taboriščem Auschwitz, so prek Twitterja sporočili, da so zgodovinske in geografske informacije o lokacijah nacističnih taborišč smrti v Netflixovem dokumentarcu preprosto napačne.

Netflix ni želel nikogar prizadeti

Predstavnica Netflix na Poljskem je povedala, da v družbi "to vprašanje obravnavajo prednostno" in dodala, da bodo kmalu pripravili uradni odziv. Poudarila je tudi, da ni Netflix želel "nikogar namerno prizadeti ali ogroziti vrednot".

Na zemljevidu, ki ga je Netflix prikazal v dokumentarcu z naslovom The Devil Next Door, koncentracijska taborišča, ki so jih med drugo svetovno vojno postavili nacisti, stojijo znotraj meja današnje Poljske - te meje pa so bile začrtane šele po vojni. Nacistična Nemčija je koncentracijska taborišča postavila znotraj ozemlja, ki ga je okupirala po vdoru na Poljsko leta 1939, in zemljevid bi moral to odražati.

Foto: Wikimedia Commons

"Ne le da je zemljevid napačen, gledalce tudi zavaja, da je bila Poljska odgovorna za postavitev in vzdrževanje taborišč in tamkaj zagrešenih zločinov," je v pismu šefu Netflixa Reedu Hastingsu zapisal Morawiecki. Pismo so v ponedeljek objavili tudi na uradni strani poljskega predsednika na Facebooku.

"Ker moja država takrat kot neodvisna država ni niti obstajala in ker je bilo v teh taboriščih ubitih več milijonov Poljakov, ta del oddaje The Devil Next Door v resnici pomeni pisanje zgodovine na novo," je v pismu zapisal Morawiecki.

Foto: Reuters

Dokumentarec se sicer osredotoča na nekdanjega paznika v nacističnem taborišču v okupirani Poljski Sobibor, pozneje upokojenega avtomehanika v ZDA Johna Demjanjuka, ki so v ga leta 2011 obsodili na prelomnem sojenju v Nemčiji.

Med drugo svetovno vojno je umrlo skoraj šest milijonov Poljakov. Polovica od šestih milijonov žrtev holokavsta so bili poljski Judje. Poljska je lani sprejela zakon, ki kriminalizira navedbe o poljski odgovornosti za holokavst.