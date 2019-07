Politico: Ministrstvo za trgovino ZDA v skoraj popolnem razsulu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tiskovni predstavnik ministrstva Kevin Manning je v odzivu za Politico zagotovil, da te navedbe ne držijo ter da je Ross neutruden delavec, ki dela po 12 ur na dan in pogosto potuje.

Govorice, da je položaj ministra Rossa ogrožen, se širijo že več mesecev. Ross naj bi si v tem času poskušal zagotoviti Trumpovo naklonjenost. Nekdanji in sedanji uslužbenci ministrstva po poročanju Politica menijo, da doslej še ni bilo takšnega brezvladja. Vse to se dogaja v času, ko Trump sproža trgovinske vojne po svetu in je ključnega pomena prav delujoče ministrstvo za trgovino.

Ministrovi podrejeni se trudijo, da sestanke pripravijo tako, da je na njih težko zaspati

Ross je bil pred nastopom položaja uspešen vlagatelj, v ministrstvu pa si menda ni niti skušal pridobiti spoštovanja zaposlenih. Nima rednih sestankov niti z ožjim vodstvom, kaj šele, da bi opazil, če kdo kaj dobro dela, navaja Politico. Dodaja, da minister na sestankih pogosto zadrema, zaradi česar se podrejeni predvsem trudijo, da sestanke pripravijo tako, da je težko zaspati. Hkrati naj bi tudi prihajalo do sporov med političnimi nameščenci in drugimi sodelavci, zaradi česar se vrstijo nenadni odstopi in odpuščanja.

Podrejene trenutno menda najbolj skrbi, kako bi se izognili Rossovemu zaslišanju v ameriškem kongresu, kamor bo moral, če ne zaradi drugega, zaradi proračuna. Demokrati ga želijo na klopi za priče tudi zaradi zapletov glede vključitve vprašanja o državljanstvu v vprašalnik za štetje prebivalstva leta 2020.

Zgodbo Politica med drugim deloma potrjuje vsebina depeš, zaradi katerih je moral odstopiti britanski veleposlanik v ZDA Kim Darroch. Ta je v London pisal, da je Trumpova vlada nesposobna in kaotična ter da ni nobenega upanja, da se bo popravila.