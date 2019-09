Policija v Hongkongu zaradi napovedanih protestov okrepila varnost v mestu

Po sobotnih nasilnih protestih in spopadih med policijo in protestniki v več delih Hongkonga je policija v pripravah na nove napovedane proteste danes okrepila svojo prisotnost v tem posebnem upravnem območju Kitajske. Policisti so tudi pričeli s pregledi potnikov na avtobusih, namenjenih na letališče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Več tisoč protestnikov se je zbralo v trgovskem centru New Town Plaza v četrti Sha Tin, nekateri pa so se kasneje spopadli s policijo. Prav tako so pri vhodih začeli postavljati barikade, ki so jih kasneje zažgali, na policiste pa so metali tudi tlakovce. Policija je proti njim pozno popoldne po lokalnem času uporabila solzivec in gumijaste naboje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki so tudi razdejali eno od tamkajšnjih postaj podzemne železnice, z bližnje vladne stavbe pa so sneli kitajsko zastavo, ki so jo kasneje zalučali v reko.

Protestniki so za danes napovedali t. i. stresni test letališča, ki so ga v preteklosti že večkrat zasedli in povzročali motnje v letalskem prometu. Letališče sicer za zdaj deluje nemoteno.

Policija na letališču, v pripravljenosti več vodnih topov

Policija je nameščena na mestih, kjer so napovedani protesti, vključno z letališčem, območjem Chek Lap Kok, postaji podzemne železnice Tsing Yi, postaji Hong Kong in na sedežu letalske družbe Cathay Pacific, ki je odpustila nekaj svojih zaposlenih, ki so sodelovali v protestih. Hongkonška radiotelevizija RTHK je poročala o okrepljeni policijski prisotnosti in vodnih topovih na več cestah, vključno s tisto blizu Chek Lap Koka.

Foto: Reuters

Zjutraj so policisti tudi začeli z varnostnimi pregledi potnikov na avtobusnih postajah in avtobusih, ki so namenjeni na letališče. Pregledovali so osebne izkaznice in prtljago.

Na letališču brez večjih težav

Agencija za letalstvo je po motnjah letalskega prometa prejšnji mesec pridobila ukaz visokega sodišča, ki dovoljuje pridržanje oseb, ki nezakonito in namerno ovirajo ali se vmešavajo v delovanje hongkonškega mednarodnega letališča. Prav tako dovoljuje dostop do terminalov letališča samo ljudem s kupljeno letalsko karto in zaposlenim.

Okoli 3. ure po lokalnem času je letališče delovalo brez motenj.

Proteste sprožil sporen osnutek zakona o izročanju osumljencev Kitajski

Protesti v Hongkongu so se začeli junija zaradi nasprotovanja osnutku zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski. Osnutek je voditeljica Hongkonga Carrie Lam na začetku septembra dokončno umaknila, kar pa ni pomirilo protestnikov. Njihove osrednje zahteve so zdaj svobodne volitve, neodvisna preiskava policijskega nasilja na dozdajšnjih demonstracijah in amnestija za več kot tisoč aretiranih. V množici je redno slišati tudi pozive k neodvisnosti Hongkonga.

Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice, v kar pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo.