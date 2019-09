Policija: Napadalec v norveški mošeji imel rasistični motiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaindvajsetletnega Norvežana Philipa Manshausa so aretirali po streljanju v mošeji Al Noor. Ob napadu so bile v mošeji le tri osebe, eden od prisotnih vernikov je napadalca obvladal. Ta vernik je bil lažje ranjen.

Nekaj ur po napadu v mošeji so policisti v hiši v kraju Baerum odkrili truplo napadalčeve 17-letne polsestre Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Danes so sporočili, da je bila žrtev v postelji ter da je bila trikrat ustreljena v glavo in enkrat v prsi.

Policija je potrdila, da je bilo v obeh napadih uporabljeno isto orožje. Na podlagi napadalčevih pojasnil in tehničnih dokazov so ugotovili, da je imel Manshaus rasistični motiv, polsestro je napadel, ker je bila azijskega rodu.