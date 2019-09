Družinska drama na Nizozemskem terjala še eno smrtno žrtev

Po prvih ugotovitvah policije je 35-letni policist v ponedeljek zvečer v družinskem stanovanju ubil svoja dva otroka, stara osem in 12 let, nato je streljal še na svojo ženo in si na koncu s pištolo sodil sam.

Policija in reševalci so ob prihodu na prizorišče družinske drame našli trupli obeh otrok in 35-letnega storilca ter njegovo hudo ranjeno soprogo. Motiv za policistovo dejanje še preiskujejo, so pa sosedje povedali, da je par živel ločeno.

Župan Dordrechta, mesta blizu Rotterdama, Wouter Kolff, je v odzivu na dogodek izrazil globoko pretresenost in izrazil sožalje vsem svojcem.