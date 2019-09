V streljanju v družinski hiši na Nizozemskem najmanj trije mrtvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so še vedno na kraju dogodka. Foto: Reuters

V streljanju v družinski hiši v mestu Dordrecht na jugu Nizozemske so bile danes ubite najmanj tri osebe, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila nizozemska policija. Policist naj bi ubil člane svoje družine in si nato sodil sam.

"Streljal naj bi policist, ki se je nato tudi sam ustrelil," poroča nizozemski De Telegraaf, ki navaja, da je bil četrti član družine hudo ranjen in so ga odpeljali v bolnišnico.

Foto: Reuters

Incident se je zgodil popoldne, policija je na kraju dogodka poslala helikopter in več policijskih vozil. Rotterdamska policija je na Twitterju potrdila, da so bile ubite tri osebe, ena je bila ranjena, vendar podrobnosti incidenta ni razkrila. Dordrecht leži približno 25 kilometrov jugozahodno od Rotterdama in je eno najstarejših mest v nizozemski provinci Južna Holandija.