Policija na Kitajskem zasegla ponarejene kondome

Kitajska policija je v raciji zasegla 500 tisoč škatel ponarejenih kondomov ter aretirala 17 sleparjev. Oblasti v mestu Wenzhou na vzhodu države osumljencem očitajo, da so ponarejali in kopirali podobo kondomov mednarodno priznanih znamk, kot sta na primer Durex in Okamoto.

Kondome so sleparji prodajali trgovinam, verigam z avtomati in hotelom, so poročali kitajski mediji.

Policija je kakovost zaseženih kondomov opisala kot "zelo preprosto in grobo". Njihovo vrednost so ocenili na okoli 50 milijonov juanov (okoli 6,3 milijona evrov). Ponarejeno kontracepcijsko sredstvo so proizvajali predvsem v provincah Henan in Hubei, v okviru racije pa so preiskali še podjetje v provinci Zhejiang.

"Higienski standardi v teh vaseh so zelo slabi," je opozoril policist. Kondome so prodajali tudi pod imeni kitajskih znamk, kot sta Jissbon in SixSex, za okoli 12 centov, čeprav je treba za škatlico originalnih odšteti od 2,5 do 19 evrov.

Eno najbolj priljubljenih zaščitnih sredstev pri spolnih odnosih je tudi eden največkrat ponarejenih izdelkov na Kitajskem. Februarja so na primer zasegli kar dva milijona ponarejenih kondomov, od leta 2014 pa so sodišča v provinci Henan obravnavala še najmanj deset podobnih primerov. Ponarejevalce so obsodili na do štiri leta zapora.