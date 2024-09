Pogrešajo babico in petmesečnega dojenčka. Ju je odnesla voda naraslega potoka?

V kraju Montecatini Val di Cecina blizu Pise od ponedeljka zvečer poteka iskanje petmesečnega dečka in njegove babice, ki naj bi ju odnesla voda naraslega potoka kot posledica močnega deževja, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik italijanskih gasilcev.

❌#Maltempo #Pisa, prosegue la ricerca di nonna e nipote dispersi a Montecatini Val di Cecina: #vigilidelfuoco con sommozzatori, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero in azione tra loc. Lagabella e Canneto.

Otrokov oče, mati in dedek so se pred naraslimi vodami umaknili na streho hiše v Montecatiniju, kjer so bili na počitnicah.

Gasilci po poročanju italijanskih medijev pri iskanju pogrešanih uporabljajo potapljače, lovske pse in brezpilotne letalnike.

Prizadeta je bila predvsem pokrajina Pisa

Neurja so v ponedeljek zvečer prizadela predvsem pokrajino Pisa in povzročila veliko škodo. Nevihte z obilnim deževjem so se pojavile tudi v bližini pristaniškega mesta Livorno.

Vremenska fronta se je danes pomikala proti jugu italijanskega škornja. Prizadet je bil tudi Salerno v Kampaniji.

Huda neurja so že prejšnji teden zajela Italijo in povzročila veliko škodo, zlasti v deželi Emilija - Romanja, ki so jo prizadeli poplave in zemeljski plazovi. Premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo vlada prizadeti deželi za obvladovanje razmer namenila 20 milijonov evrov pomoči.