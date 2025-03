Pogajanja o prekinitvi vojne v Ukrajini se bodo nadaljevala v nedeljo v Džedi

Witkoff je pojasnil, da se bosta iz ZDA pogajanj udeležila državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, ni pa povedal, s kom bodo pogovori potekali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede dogovora o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo in cilje v Črnem morju je dejal, da se je Rusija strinjala z obojim. "Vsekakor upam, da se bodo s tem strinjali tudi Ukrajinci," je dodal.

Rusija se je po telefonskem pogovoru predsednikov ZDA in Rusije Donalda Trumpa in Vladimirja Putina strinjala s 30-dnevno prekinitvijo napadov na energetsko infrastrukturo, če se bo s tem strinjal Kijev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu dejal, da je pripravljen na začasno prekinitev napadov na rusko energetsko infrastrukturo, vendar potrebuje še več informacij glede podrobnosti dogovora.

ZDA si prizadevajo za čimprejšnji konec vojne v Ukrajini in so v ta namen pred kratkim tudi predlagale 30-dnevno popolno prekinitev ognja. V Kijevu so jo po nedavnih pogovorih v Džedi podprli, Putin pa je prejšnji teden ob načelni podpori izrazil zadržke.