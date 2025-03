Pirc Musar in portugalski predsednik enotna v podpori Ukrajini

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Portugalsko se je v zadnjih letih okrepilo, a si je treba prizadevati za njegov nadaljnji razvoj, sta se danes strinjala predsednica republike Nataša Pirc Musar in portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. Bila sta enotna v podpori Ukrajini in rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Pirc Musar in de Sousa, ki je na dvodnevnem uradnem obisku z gospodarsko delegacijo, vidita še številne možnosti za okrepitev sodelovanja. Ob njunem srečanju so podpisali pismo o nameri med turističnima organizacijama obeh držav. Predsednica je pri tem izpostavila pomen povezljivosti in predlagala vzpostavitev neposredne letalske povezave med Ljubljano in Lizbono.

Foto: STA

V središču tokratnega obiska de Souse, ki je bil v Sloveniji že leta 2021, je prav gospodarstvo. Blagovna menjava med državama se je v letu 2024 povečala za 7,6 odstotka na 282,4 milijona evrov, od tega je slovenski izvoz znašal 172,6 milijona, uvoz iz Portugalske pa 109,8 milijona. Okrepila se je tudi storitvena menjava.

Foto: STA

Popoldne se bosta predsednika udeležila še slovensko-portugalskega poslovnega foruma z osredotočenostjo na sodelovanju na področju zdravstva in avtomobilske industrije. Dvojica predsednikov, ki sta na novinarski konferenci po pogovorih hvalila odnose med državama, pa si želi še krepitve na akademskem in znanstvenem področju.

Podpora Ukrajini in za rešitev med Izraelom in Palestino

Enotna sta bila tudi pri mednarodnih in evropskih vprašanjih. Podpirata tako širitev EU kot s tem povezane reforme, obenem pa odločno podpirata Ukrajino. Ob tem sta v luči zadnjega dogajanja poudarila, da morata biti nujno del pogovorov o končanju vojne tako Ukrajina kot Evropa, zlasti ker je na kocki tudi evropska varnost.

"Če želimo doseči trajen in pravičen mir, Ukrajina mora biti del teh pogovorov. (...) V primeru vojne v Ukrajini gre tudi za varnost in stabilnost celotne Evrope, zato se pogovori o miru v Ukrajini ne bi smeli odvijati brez Evrope," je dejala Pirc Musar, ki je pri tem znova poudarila, da morajo o tem razpravljati vse države članice EU in Nata, tako majhne kot velike.

Glede Izraela in Palestine sta se Pirc Musar in de Sousa zavzela za rešitev dveh držav. V procesu na poti do te rešitve je treba tiste, ki želijo dialog in rešitev, podpirati, tiste, ki ustvarjajo prepreke, pa kritizirati, je dejal portugalski predsednik.

Izmenjala sta tudi stališča glede mednarodnih vprašanj v okviru Združenih narodov, pri čemer sta oba v trenutnih negotovih razmerah v svetu poudarila pomen multilateralizma. Slovenija po besedah Pirc Musar tudi podpira kandidaturo Portugalske za nestalno članico Varnostnega sveta za obdobje 2027–2028.

De Sousa je Pirc Musar podelil najvišjo državno odlikovanje Portugalske, verigo reda princa Henrika Pomorščaka.

Foto: STA Foto: STA