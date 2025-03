Portugalska vlada brez zaupnice, najverjetnejše nove predčasne volitve

Portugalski parlament v torek ni izglasoval zaupnice vladi premierja Luisa Montenegra. Pred Portugalsko so tako verjetno že tretje predčasne parlamentarne volitve v manj kot treh letih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glasovanje o nezaupnici je sledilo razkritju, da je 52-letni Montenegro domnevno v konfliktu interesov v povezavi z družinskim podjetjem Spinumviva, ki ga je ustanovil leta 2021. Montenegro je sicer lastništvo podjetja prepisal na ženo in sina, vendar so se pojavile obtožbe o konfliktu interesov, saj so med strankami tudi podjetja z državnimi pogodbami.

Premier je očitke zavrnil, opozicija pa mu je očitala, da je posredno bogatel, medtem ko vodi izvršno oblast.

Montenegro je nato zahteval glasovanje o zaupnici manjšinski vladi, ki jo sestavljajo njegovi socialni demokrati (PSD) in ljudska stranka (CDS-PP). S tem je po lastnih besedah želel zagotoviti politično razjasnitev in končanje ugibanj. Zaupnico je podprlo 88 poslancev, proti pa jih je glasovalo 142.

Premier, ki je na položaju manj kot leto dni, je ob začetku seje v torek zagotovil, da ni storil nobenega kaznivega dejanja. Ob odhodu iz parlamenta pa je dodal, da je vlada skušala narediti vse, da bi preprečili predčasne volitve.

Poslanci so o zaupnici razpravljali več kot tri ure

Opozicijski socialisti so sicer vztrajali pri oblikovanju posebne parlamentarne preiskovalne komisije, a se niso uspeli uskladiti glede podrobnosti preiskave, zato so glasovali proti zaupnici. Proti je med drugim glasovala tudi skrajno desna stranka Chega.

Predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa mora sedaj odločiti o nadaljnjih korakih. Predvidoma danes bo imel pogovore s predsedniki največjih strank, v četrtek pa bi lahko razpustil parlament in sklical predčasne volitve za 11. ali 18. maj.

Predčasne volitve bi lahko okrepile skrajno desno stranko Chega, potem ko je že na zadnjih volitvah marca 2024 postala tretja največja stranka v parlamentu.