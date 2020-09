Testiranje cepiva mRNA-1273 je v tretji fazi, v kateri poskusno cepijo več deset tisoč ljudi. Vendar pa bi lahko Moderna zmago razglasila že pred koncem te zadnje faze, navaja STA.

Pristojne oblasti kandidatno cepivo obravnavajo, če se izkaže, da je za 50 odstotkov učinkovitejše od placeba. Da razvijalci to dokažejo, mora biti med sodelujočimi z novim koronavirusom okuženih najmanj 150 ljudi. Pri tem mora biti tistih, ki so prejeli placebo, dvakrat toliko kot tistih, ki so prejeli cepivo.

Preverjanje že oktobra ali novembra

Neodvisni odbor za varnost bo podatke o cepivu prvič preveril, ko bodo med sodelujočimi v preiskavi skupaj zabeležili 53 okužb. Moderna predvideva, da se bo to zgodilo novembra ali morda že oktobra. Če bodo večino med okuženimi pomenili tisti, ki so prejeli placebo, to pomeni, da cepivo ščiti tiste, ki so ga prejeli. To bo zadosten dokaz za vložitev vloge za izredno dovoljenje za uporabo cepiva pri ameriški zvezni upravi za hrano in zdravila FDA, piše STA.

Foto: Reuters

Cepili bi starejše in zdravstvene delavce

"Če bo vmesno poročilo neodvisnega odbora za varnost pokazalo, da je cepivo 70-, 80- ali 90-odstotno učinkovito, bomo razmislili o vložitvi vloge," je povedal izvršni direktor Moderne Stephane Bancel. "Če nam bo uspelo doseči takšno učinkovitost, lahko zaščitimo številna življenja tistih ljudi, ki so najbolj izpostavljeni tveganju," je pojasnil. Rizični skupini, ki ju bodo cepili na podlagi izredne odobritve, so starejši in zdravstveni delavci, poroča STA.

Ameriško podjetje je sicer danes objavilo tudi protokol svoje študije, v kateri so predstavljene podrobnosti o ocenjevanju cepiva.

Že v torek pa je drugo ameriško podjetje Pfizer sporočilo, da pričakujejo, da bodo imeli do konca oktobra dovolj podatkov, da bodo ugotovili, ali je njihovo cepivo proti novemu koronavirusu učinkovito, še navaja Reuters. Pfizer prav tako opravlja tretjo fazo testiranja cepiva, ki bi zajezilo bolezen covid-19, še navaja STA.