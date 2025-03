Po več kot štirih mesecih je izgubil bitko

V Novem Sadu so se poslovili od 18-letnega Vukašina Crnčevića, ki je zaradi hudih poškodb po zrušenju nadstreška 1. novembra po štirih mesecih in dvajsetih dneh izgubil bitko za življenje.

Okupljanje ispred srednje ekonomske škole “Svetozar Miletić” u Novom Sadu, nakon informacije sa društvenih mreža da je preminuo Vukašin Crnčević, koji je bio teško povređen pri padu nadstrešnice. Ovu informaciju institucije još nisu potvrdile. pic.twitter.com/msFuJnvwvU — Insajder TV (@Insajder_net) March 21, 2025

Po zrušenju več sto ton težkega nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu se je Crnčević znašel med 17 ljudmi, ki so bili v nesreči najhuje poškodovani.

V kritičnem stanju se je več mesecev boril za življenje na vojaški medicinski akademiji (VMA). "Kljub vsem sprejetim ukrepom zdravljenja in maksimalni predanosti osebja VMA je bolnik umrl zaradi kompleksnih poškodb in zapletov. Družini izrekamo globoko sožalje," so sporočili iz akademije.

Mladeniča so najprej zdravili v Kliničnem centru Vojvodine, 29. januarja letos pa so ga premestili na VMA, v intenzivno enoto klinike za anesteziologijo in intenzivno terapijo.

Trebalo je sada da se priprema za maturu i matursko veče, da razmišlja šta će studirati, da planira kako će provesti leto ...

Pred nijm je bio ceo život.

Pred nijm je bio ceo život.

Vukašin Crnčević 💔 pic.twitter.com/ZcKBuvcHf1 — Jasna Matic (@jasnamatic) March 21, 2025 Po besedah znancev naj bi se Vukašin tistega usodnega dne, ko se je zrušil nadstrešek, po obisku avtošole odpravljal proti domu. Septembra je praznoval 18. rojstni dan in se veselil opravljenega vozniškega izpita in skorajšnjega nakupa avtomobila.

16 minut tišine za 16 žrtev

Od Vukašina so se danes poslovili dijaki in profesorji Ekonomske šole Svetozarja Miletića, ki jo je obiskoval, ter številni Novosadčani.

Pred šolsko stavbo so izobesili črno zastavo, ljudje so prinašali rože in cvetje ter puščali sporočila.

Maturant Srednje ekonomske škole Vukašin Crnčević šesnaesta je žrtva pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu pic.twitter.com/C35kzCKX8q — Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) March 21, 2025

V znak spomina so imeli na več lokacijah v mestu 16 minut molka – minuto za vsako izgubljeno žrtev tragične nesreče. Mnogi so sožalje izrekli tudi na družbenih omrežjih.