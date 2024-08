Po vdoru Ukrajincev Rusi vračajo udarec: v napadu na veleblagovnico več mrtvih

"Ljudje so pod ruševinami. Reševalna akcija poteka in naredili bomo vse, da jih rešimo," je še zapisal Volodimir Zelenski.

Zelenski je obljubil maščevanje za napad, ki se je zgodil sredi dneva. V izjavi na Telegramu je poudaril, da bo Rusija za to nasilje odgovarjala.

BREAKING NEWS: The russian terrorists hit a busy mall in Kostiantynivka in the Donetsk region.



Two are killed and 17 injured with a rescue operation still ongoing.



Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/4j6Inhqri8