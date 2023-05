Po trčenju tovornjaka v avtobus resno poškodovanih sedem otrok

Children suffer multiple amputations, crushed limbs and head injuries in horror bush crash near Melbourne - as truck driver is questioned by police pic.twitter.com/MwybU5o0jR

Tovornjak je zadel zadnji del avtobusa, s katerim se je 45 otrok po atletski prireditvi vračalo v osnovno šolo. Gasilci so morali v avtobus vstopiti skozi strešno okno.

Osemnajst otrok so po nesreči prepeljali v bolnišnico, sedem od njih je bilo resno poškodovanih in bodo potrebovali dolgotrajno okrevanje. Eden od učencev je po nesreči potreboval popolno amputacijo.

🚨 BREAKING NEWS 🚨

Following a horror school bus crash near Melbourne yesterday its been revealed that some of the young children have undergone partial and complete amputations of arms while others are being treated for spinal and head injuries. pic.twitter.com/kqAOURCaRa