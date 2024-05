Po svetu lani izvršenih skoraj največ smrtnih kazni v skoraj desetletju

Število usmrtitev je v preteklem letu naraslo in doseglo skoraj najvišje število v zadnjih desetih letih, danes objavljenem poročilu ugotavlja nevladna organizacija Amnesty International, ki to pripisuje porastu števila usmrtitev v Iranu. Je pa bilo število držav, ki so lani izvajale smrtno kazen, najnižje doslej.

V letu 2023 je organizacija naštela 1.153 usmrtitev, kar je dobrih 30 odstotkov več kot leta 2022. Številke sicer zaradi pomanjkanja podatkov ne vključujejo domnevno več tisoč ljudi, ki naj bi jih usmrtili na Kitajskem, ter usmrtitev v Severni Koreji in Vietnamu.

"Najnižje število držav doslej je izvršilo najvišje število usmrtitev, za katere vemo, v skoraj desetletju," je v letnem poročilu o smrtnih kaznih po svetu ugotovila Amnesty International, ki ima sedež v Londonu.

Iran povečuje število usmrtitev

Tovrstno povišanje je organizacija pripisala stanju v Iranu, kjer je bilo usmrtitev lani 853 oziroma za 50 odstotkov več kot leto poprej. Kot je dejala generalna sekretarka organizacije Agnes Callamard, so iranske oblasti okrepile izvajanje usmrtitev za obsodbe, povezane z drogami, pri čemer so nesorazmerno prizadete obrobne družbene skupine.

Poleg Irana so največ usmrtitev lani izvedli še na Kitajskem, v Savdski Arabiji, Somaliji in ZDA. V Združenih državah je število naraslo drugo leto zapored, in sicer z 18 na 24 v skupno petih zveznih državah.

Nekatere države rahljajo smrtno kazen

Je pa vsega skupaj usmrtitve izvajalo le 16 držav po svetu, kar je najmanj doslej. Pakistan je denimo ukinil smrtno kazen za z drogami povezana kazniva dejanja, Malezija pa za niz različnih dejanj.

Poročilo, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, sicer ugotavlja tudi, da se je lani za 20 odstotkov povišalo število smrtnih kazni, ki so jih izrekli po svetu.

Ob tem je bila Callamardova znova kritična do smrtne kazni, ki da s spremljajočo diskriminacijo in arbitrarnostjo le še krepi kršitve človekovih pravic v sistemih kazenskega sodstva. "Majhna manjšina držav, ki vztraja pri njej, se mora pomakniti naprej s časom in jo ukiniti enkrat za vselej," je poudarila.