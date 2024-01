Po seriji škandalov predsednica univerze Harvard napovedala odstop

Pozivi k njenemu odstopu so se začeli vrstiti, ko je prejšnji mesec med zaslišanjem v ameriškem kongresu dejala, da je odvisno od konteksta, ali pozivi k pobijanju judov predstavljajo kršitev kodeksa obnašanja na univerzi, ki jo vodi.

Zatem se je v javnosti pojavila še vrsta primerov, v katerih so ji očitali plagiatorstvo in akademsko nepoštenost.

Embattled Harvard University President Claudine Gay said she is stepping down from her post. She was undone in part by her responses at a congressional hearing on antisemitism, as well as an ongoing plagiarism scandal. https://t.co/sLgxa1nbp9 pic.twitter.com/jt9pVV4aJP