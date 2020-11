Po pisanju NYT ubit drugi človek Al Kaide, Teheran to zanika

Ubit naj bi bil Abdulah Ahmed Abdulah, bolj znan kot Abu Mohamed al Masri, ki je na seznamu najbolj iskanih teroristov ameriškega FBI, poroča STA. V ZDA je obtožen bombnih napadov na ameriški veleposlaništvi v Tanzaniji in Keniji leta 1998, v katerih je bilo ubitih 224 ljudi in ranjenih več kot 5000. Za vsako informacijo, ki bi vodila do njegovega prijetja, ZDA ponujajo nagrado v višini 10 milijonov dolarjev.

Agenta naj bi ubila tudi Masrijevo hčerko, snaho Osame bin Ladna

Na ulicah Teherana naj bi Masrija 7. avgusta ustrelila dva moška na motorjih – izraelska tajna agenta, ki sta delovala po naročilu ZDA, piše NYT. Obenem naj bi bila ubita tudi njegova hčerka Miriam, sicer vdova enega od sinov Osame bin Ladna.

Kot je še poročal NYT, so umor Masrija, ki je veljal za verjetnega naslednika vodje Al Kaide Ajmana al Zavahirija, doslej skrivali. Al Kaida tako ni javno objavila njegove smrti, iranski predstavniki so jo prikrili in za zdaj nihče ni prevzel odgovornosti zanjo.

Teheran: V Iranu ni Al Kaidinih teroristov, ZDA in Izrael lažejo

Uradni Teheran je po poročanju STA zavrnil poročanje časnika in ponovil, da na ozemlju Irana ni nobenih Al Kaidinih teroristov. ZDA namreč Teheranu očitajo, da ščiti pripadnike Al Kaide in jim nudi zatočišče, kar pa ta ves čas zanika.

Kot je zatrdil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Saed Hatibzadeh, skušajo sovražniki Irana – ZDA in Izrael – "z lažmi in posredovanjem izmišljenih informacij medijem" preložiti odgovornost za zločinska dejanja Al Kaide in drugih terorističnih organizacij v regiji na Iran, medtem ko so prav oni s svojimi "napačnimi politikami" ustvarili Al Kaido.

Ameriškim medijem je svetoval, naj ne nasedajo "hollywoodskim scenarijem ameriških in sionističnih uradnikov".

Preberite še: