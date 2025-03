Predstavniki Kitajske, Rusije in Irana so danes v Pekingu izmenjali stališča do iranskega jedrskega programa. Kot je po poročanju kitajskih državnih medijev na novinarski konferenci po pogovorih povedal namestnik kitajskega zunanjega ministra Ma Zhaoxu, so poudarili, da je treba odpraviti vse enostranske sankcije proti Teheranu.

Ma Zhaoxu se je sešel s kolegoma iz Rusije in Irana Sergejem Rjabkovom in Kazemom Gharibabadijem. Po srečanju je poudaril, da Kitajska podpira politično in diplomatsko sodelovanje ter dialog, ki temelji na vzajemnem spoštovanju. "Vpletene strani bi si morale prizadevati za odpravo temeljnih vzrokov zdajšnjih razmer ter opustiti sankcije, pritiske in grožnje z uporabo sile," je še dejal.

Kitajska je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izrazila upanje, da bodo današnji pogovori prispevali h krepitvi komunikacije in usklajevanja ter nadaljevanju dialoga in pogajanj.

Pogovore označili za konstruktivne

Namestnik iranskega zunanjega ministra Gharibabadi je današnje pogovore označil za konstruktivne. Vztrajal je, da ima Iran jedrski program v miroljubne namene, nekaterim državam, ki jih ni poimensko izpostavil, pa je očital, da ustvarjajo nepotrebno krizo. Glavni vzrok za zdajšnje razmere je po njegovih besedah enostranski odstop ZDA od iranskega jedrskega sporazuma.

Predstavnika Irana in Rusije je danes ločeno sprejel še kitajski zunanji minister Wang Yi. Na srečanju je ponovil, da je treba iransko jedrsko vprašanje rešiti z dialogom. "Enostranske sankcije bodo le še poglobile konflikte, edina možnost so dialog in pogajanja," je dodal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Wang je posvaril tudi, da so razmere glede iranskega jedrskega programa znova na kritični točki. Ob tem je poudaril, da je iranski jedrski sporazum pomemben dosežek, ki so ga dosegli z dialogom in pogajanji, poroča AFP.

ZDA pod Trumpovim vodstvom odstopile od sporazuma

ZDA so v prvem mandatu predsednika Donalda Trumpa odstopile od jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki je Teheranu v zameno za omilitev sankcij nalagal omejitve pri razvoju jedrskega orožja.

Teheran se je dogovora držal še približno eno leto po ameriškem enostranskem odstopu, nato pa je začel vse pogosteje kršiti svoje zaveze, medtem ko so zahodne države od takrat krepile sankcije proti Iranu in uvajale nove.

Trump od vrnitve v Belo hišo poziva k novemu jedrskemu sporazumu z Iranom, vendar Teheran trdi, da takšen sporazum ni mogoč, dokler bodo veljale sankcije proti Iranu. Teheran tudi vztraja, da neposrednih pogovorov z ZDA ne bo, dokler bo veljala t. i. politika maksimalnega pritiska ZDA.