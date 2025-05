Netanjahu pripravlja napad na iranske jedrske objekte: zgodil bi se lahko v sedmih urah

Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu je izraelskim vojaškim silam ukazal, da ne glede na to, ali bodo ZDA dosegle diplomatski sporazum s Teheranom, nadaljujejo priprave za napad na iranske jedrske objekte. To je znotraj administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa povzročilo resno zaskrbljenost.

Ameriške obveščevalne službe ocenjujejo, da bi Izrael lahko napad izvedel v sedmih urah od izdaje ukaza Benjamina Netanjahuja. Izraelski vojaški napad na iranske jedrske objekte bi lahko povzročil resne zaplete med Izraelom in ZDA ter porušil načrte za sklenitev diplomatskega sporazuma.

Po poročanju New York Timesa je Netanjahu že dal navodilo izraelskemu ministrstvu za obrambo, da nadaljuje načrtovanje napada na iransko jedrsko infrastrukturo ne glede na to, ali bo sporazum med ZDA in Iranom dosežen.

Predvidene večdnevne operacije

Predvidenih naj bi bilo več natančnih ciljnih udarcev in večdnevnih vojaških operacij, ki bi lahko potekale tudi na gosto poseljenih območjih. Trumpova administracija je medtem ostro opozorila Izrael in ga pozvala, naj ne moti pogajanj s Teheranom, vendar se v Washingtonu pojavlja vedno več strahov, da bi Netanjahu lahko res napadel Iran.

Po poročanju izraelskega kanala 12 sta Trump in Netanjahu pretekli teden opravila pogovor, med katerim je Trump domnevno dejal: "Želim diplomatsko rešitev z Iranci. Verjamem v svojo sposobnost, da dosežem dober dogovor, poudarjam, da se želimo izogniti vojaškim konfliktom."

Iran: Naš prst je na sprožilcu

Medtem je poveljnik iranske revolucionarne garde Hossein Salami v sredo dejal, da se je Iran pripravljen odločno odzvati na vsak napad Izraela. "Naš prst je na sprožilcu. Čakamo – če se zmotijo, bodo dobili odgovor, zaradi katerega bodo pozabili na svojo preteklost," je za iranske državne medije povedal Salami. Dodal je, da je Iran "pripravljen na vsak scenarij", vključno z morebitnim konfliktom z ZDA.

V naslednjih dneh bo tako lahko odločeno, ali bo diplomacija spet rešila regijo pred vojno ali je svet na pragu širšega konflikta.