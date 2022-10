Po orkanu na Floridi še smrtonosna bakterija, ki razžira meso #foto

Po uničujočem orkanu Ian, ki je konec septembra s četrto stopnjo na Floridi za seboj pustil opustošenje, se zdaj tam borijo še s povečanim številom bolezni in smrti zaradi mesojede bakterije Vibrio vulnificus. Po navedbah uradnikov so samo v okrožju Lee zabeležili 29 primerov bolezni in štiri smrti, skoraj vsi pa so zboleli po orkanu.

Flesh-eating bacteria infections increase in Florida after Hurricane Ian https://t.co/r5GK2VkJnL — Sky News (@SkyNews) October 19, 2022

Bakterija Vibrio vulnificus razžira meso in je lahko smrtno nevarna. Običajno živi v topli slani vodi, v velikem številu se zadržuje tudi v stoječi poplavni vodi.

Vse primere, razen pri dveh osebah, so na Floridi diagnosticirali po orkanu. Bakterije v telo vstopijo skozi ureznine in ranice, zato so ljudi že opozorili na nevarnost. Foto: Reuters

"Floridsko ministrstvo za zdravje v okrožju Lee opaža neobičajno povečanje primerov okužb z Vibrio vulnificus, ki je posledica izpostavljenosti poplavni in stoječi vodi po orkanu Ian," je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik okrožnega zdravstvenega oddelka, poroča BBC.

V izjavi so prebivalce pozvali, naj se, če imajo odprte rane, praske ali ureznine na koži, "vedno zavedajo tveganj ob izpostavljanju topli in slani vodi".

Vibrio vulnificus je podobna bakteriji kolere. Prvič so o njej poročali leta 1976. Pri okužbah rane je smrtnost 25-odstotna, pri zastrupitvah s hrano 50-odstotna. Večina obolelih umre v 48 urah po okužbi. Zdravljenje z antibiotiki je lahko uspešno, pri hujših zapletih pa je pogosto nujna operacija ali amputacija dela telesa.

Ustreza jim slana topla in stoječa voda

"Bakterije se lahko namnožijo tudi zaradi razlitja odplak, zato morajo prebivalci upoštevati previdnostne ukrepe proti okužbam in boleznim, ki jih povzroča Vibrio vulnificus," so še zapisali v izjavi.

V okrožju Collier, južno od okrožja Lee, so zabeležili tri primere okužbe z omenjeno bakterijo, ki jo povezujejo z orkanom. Foto: Reuters

Ta bakterija povzroča hude bolečine v želodcu, kar lahko vodi v bruhanje in visoko vročino. Če se okužijo odprte rane, lahko začne gniti koža in pojavijo se lahko hude razjede.

Pri floridskem Centru za preprečevanje in nadzor bolezni so posameznike z oslabljenim imunskim sistemom, na primer s kronično boleznijo jeter in boleznijo ledvic, še pozvali, naj nosijo ustrezno zaščito za noge, da preprečijo ureznine in poškodbe, ki jih lahko povzročijo kamenje in školjke na plaži.

Pri imunsko oslabljenih osebah se namreč lahko pojavi zastrupitev krvi, ki je usodna v polovici primerov.