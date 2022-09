Zaradi orkana smrtne žrtve v Kanadi, izredne razmere zdaj na Floridi #video

Vzhod Kanade, ki ga je v soboto zajel orkan Fiona, je utrpel ogromno škodo, so v nedeljo sporočile kanadske oblasti in potrdile, da je vremenska ujma terjala dve smrtni žrtvi. Medtem je proti Karibom, kjer je Fiona divjala v začetku preteklega tedna, in Floridi na poti tropska nevihta Ian, ki se vse bolj krepi in bo predvidoma danes postala orkan.