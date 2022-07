V petek ne hodite na hrvaško obalo! Pihala bo orkanska burja

V petek bo čez dan v večini krajev spremenljivo oblačno, ponekod v notranjosti bo deževalo. Pojavile se bodo tudi plohe z grmenjem, ki bodo predvsem ponoči in dopoldne močnejše na jugu države.

Oranžni alarm za območje Velebitskega kanala

Ob Jadranskem morju bo pihala zmerna in močna burja, ponekod s sunki, ob vznožju Velebita, gorskega grebena v jadranskem primorju, pa zvečer celo orkanska burja.

Najnižje temperature bodo od 12 do 17, ob morju od 19 do 24, najvišje dnevne pa od 21 do 26, ob obali od 25 do 30 °C.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za petek zaradi močne burje razglasil oranžni alarm za območje Velebitskega kanala. Oranžni alarm pomeni, da bo vreme nevarno.

Za večji del države je razglašen rumeni alarm, kar pomeni, da bo vreme potencialno nevarno. Foto: DHMZ

Katamarani in trajekti po vsej verjetnosti ne bodo pluli

"Pričakujte in bodite pripravljeni na sunkovit veter s kombinacijo lokalno visokih valov. Upravljanje plovil v takšnih razmerah zahteva veliko izkušenj in ustrezno opremo. Priporočljivo je, da pomorščaki brez ustreznih izkušenj poiščejo varno pristanišče, preden začne pihati potencialno nevaren veter in nastanejo valovi. Ker veliko katamaranov in trajektov verjetno ne bo plulo, v primeru potovanja upoštevajte prometne informacije," so zapisali.

Za večji del države, ki zajema Zagreb, Karlovac, Gospić, Reko, Split, Dubrovnik, zahodno obalo Istre, Kvarner ter srednjo in severno Dalmacijo, je razglašen rumeni alarm, kar pomeni, da bo vreme potencialno nevarno.

V soboto bo stabilnejše, v nedeljo pa lahko na kopnem ponovno nastanejo krajevne plohe. Pihal bo zmeren severovzhodni veter, na Jadranu zmerna in močna burja.

Mogoče prepovedi za določene skupine vozil

Hrvaški avtomobilski klub (HAK) pa opozarja, da bodo jutri vozniki v večjem delu države vozili po mokrih in spolzkih cestah. "Zaradi močne orkanske burje na Jadranu v večernih urah so mogoče prepovedi in omejitve za določene skupine vozil na avtocesti A1 Zagreb–Split–Ploče, Jadranski magistrali (DC8), Krčkem in Paškem mostu ter državni cesti DC54 Maslenica–Zaton Obrovački," so zapisali na njihovi spletni strani.

Povečan promet pričakujejo na mestnih vpadnicah in obvoznicah, na avtocestah A1 Zagreb–Split–Ploče, predvsem na odseku Zagreb–Karlovac–Bosiljevo II, A2 Zagreb–Macelji, A3 Bregana–Lipovac, A4 Goričan–Zagreb, A6 Reka–Zagreb, Jadranski magistrali (DC8), na Krku in Krčkem mostu ter v določenih trajektnih pristaniščih.

Povečan promet pričakujejo tudi na večini mejnih prehodov z BiH in Slovenijo, občasno v obe smeri.